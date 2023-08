Volla, consiglio comunale: no al dissesto

Dissesto non votato per il comune di Volla, ma diffida ufficiale all’approvazione del Rendiconto Economico del 2023.

Il Consiglio Comunale straordinario del 4 agosto, voluto dal Primo Cittadino, e convocato per deliberare il Predissesto o Dissesto del Comune, lo ha scongiurato. Evidentemente il Sindaco, che ha votato a favore insieme a quattro consiglieri del PD (Cincirre’, Costagliola, Granato e Imperato) non è riuscito a compattare la “sua” maggioranza. Infatti, hanno votato contro Pipolo (Ancora Capogruppo del PD?), Il Presidente del Consiglio Molisso e Petrazzuolo (Free Volla). Si sono astenuti i consiglieri Genovino, Maresca e Persico dell’attuale M5Stelle. (Attuale M5Stelle… che non ha nulla a che vedere con quello che fu e che doveva essere il fare e il faro politico del Movimento 5 Stelle del passato ndr). Ovviamente hanno votato contro i consiglieri della minoranza (Aprea, De Luca, Donato, Manfellotti, Ricciardi e Veneruso). Quindi, adesso al sindaco e alla Giunta, con l’aiuto degli uffici comunali e della relazione dei Revisori dei Conti, tocca approvare il Rendiconto Economico della Gestione dell’anno del Signore 2022 dopo Cristo!