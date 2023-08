Ciro Riglia (PSI): “Onorato di avere presentato il nuovo progetto politico “Sant’Anastasia Loading”

Riceviamo e Pubblichiamo da Ciro Riglia PSI

Lunedì ho avuto l’onore e l’onere di presentare alla conferenza stampa ufficialmente il nuovo progetto politico “Sant’Anastasia Loading”

Un gruppo prevalentemente formato da giovani che hanno come unico scopo quello di fornire al paese un’alternativa valida concreta e senza secondi fini se non quello di risollevare le sorti di Sant’Anastasia.

“Sant’Anastasia Loading” non è la sommatoria di Psi, Città In salute e S.Anastasia Libera bensì vuole essere un laboratorio di idee che vuole rimboccarsi le maniche e lavorare mettendo al centro i problemi che incontrano quotidianamente i cittadini, i commercianti, i giovani e l’intera collettività.

Ci incontriamo ogni settimana dal mese di maggio in riunioni discusse e partecipate avendo il piacere di incontrarci anche con altre realtà presenti sul territorio come varie associazioni ma ciò non basta abbiamo bisogno di aggregare chi attualmente vuole impegnarsi come noi a proporre un’alternativa fatta di proposte realizzabili ma soprattutto serie senza prendere in giro gli anastasiani.

Ringrazio singolarmente i ragazzi che hanno presenziato alla conferenza stampa con me: Tonia Panico, Rosa Abete, Gianluca Di Matola e Antonio Iossa.

Un grazie per la partecipazione anche ai Consiglieri Comunali di opposizione: Mariano Caserta e Nicoletta Sannino. Al segretario locale del Partito Democratico: Franco Savarese.

Ed ovviamente un grazie anche ai cittadini che ci hanno seguiti liberamente.