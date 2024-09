Visioni Vesuviane Cinema Fest – Successo Annunciato per la prima edizione

Si è conclusa con grande entusiasmo la prima edizione del Visioni Vesuviane Cinema Fest. Il festival ha registrato un successo straordinario, confermando l’importanza di un evento culturale che valorizza il territorio vesuviano attraverso il cinema.

“Questa prima edizione del Visioni Vesuviane Cinema Fest è stata un trionfo di partecipazione e di emozioni. Abbiamo creato un evento che ha permesso alla comunità di Ottaviano di riflettere, condividere e soprattutto di crescere insieme attraverso la potenza del cinema,” ha dichiarato il Direttore Artistico, Luca Capacchione. “Il sostegno delle istituzioni locali, degli ospiti e dei partner è stato fondamentale per realizzare un festival che guarda già con ambizione al futuro.”

Durante i tre giorni del festival, il pubblico ha potuto vivere un’esperienza unica, grazie a un programma ricco di proiezioni, incontri e dibattiti. Le serate clou sono state segnate dalla proiezione di “Caina” di Stefano Amatucci, un film che ha esplorato con intensità il tema dell’immigrazione, e “Stato di Grazia” di Ambrogio Crespi, un docufilm che ha commosso il pubblico con la sua riflessione sulla giustizia e la resilienza. Entrambi i film sono stati accolti con grande partecipazione, con dibattiti che hanno permesso un confronto diretto tra pubblico e autori. Successo anche per la rassegna di cortometraggi “NIC – Napoli in cinema” targata AVAMAT e Sol Et Astra pic.

“Come amministrazione comunale di Ottaviano siamo stato ben contenti di accogliere e sostenere questo progetto, destinato a crescere e a valorizzare ulteriormente il nostro territorio”, dichiarano il sindaco Biagio Simonetti e l’assessore agli eventi Angelo Alterio.

Grazie agli ospiti d’onore: le illustri penne di Vincenzo Zurlo, Davide Morganti e Paolo Miggiano e soprattutto la presenza speciale di Walter Lippa e Pamela Formisano, il cui contributo ha reso l’esperienza del festival ancora più ricca e stimolante.

Ma un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni del territorio che hanno supportato l’evento: Vesuvio Adventures, Officine Culturali ReStanza, il Forum Dei Giovani di Ottaviano, FIDAPA BPW Italy sez. di Ottaviano, CS08.12 Eventi e ai partner visionari che hanno creduto nel progetto fin dal principio, nonostante fosse la prima edizione: la pizzeria Regina Margherita dei fratelli Natalino ed Angelo Marigliano supportata da Molino Scoppettuolo “La farina dei grandi maestri”, Associazione Grani Tradizionali Italiani e Accademia Del Grano, Effe.vi Auto di Felice Visone, La Baita Del Re e la Locanda Da Peppe degli chef Nunzio e Giuseppe Illuminato, Symposium Bistrot dello chef Attilio Nappo, La Cantina Del Parco e il B&B Casa del Principe.

Il Visioni Vesuviane Cinema Fest si conclude così con l’auspicio di un ritorno l’anno prossimo, già proiettato verso un futuro di crescita e ulteriore arricchimento culturale.

Per maggiori dettagli e per rimanere aggiornati sulle future iniziative, vi invitiamo a consultare i contatti ufficiali del festival.