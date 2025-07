Visciano, Forza Italia si fa largo: inaugurato spazio azzurro

A Visciano inaugurato lo Spazio Azzurro: un laboratorio di idee di Forza Italia

È stato inaugurato a Visciano lo Spazio Azzurro, un nuovo punto di riferimento per i giovani e per chi vuole contribuire a costruire un futuro migliore per la propria comunità. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Visciano – Visione Comune, mira a creare un luogo di confronto aperto, in cui le idee possano diventare progetti concreti al servizio del territorio.

All’incontro hanno partecipato il Senatore Francesco Silvestro, presidente della Commissione bicamerale per le Questioni Regionali, e il consigliere regionale di Forza Italia Franco Cascone, insieme al giovane consigliere comunale Pasquale Montella, che ha deciso di avviare il suo percorso con il Partito Azzurro, convinto dell’importanza di una formazione politica seria e radicata tra i giovani.

«La politica riparte dai territori e dai giovani che hanno il coraggio di rimanere, studiare e impegnarsi per la propria comunità», ha dichiarato il Senatore Silvestro durante l’incontro, sottolineando come questi spazi siano fondamentali per favorire partecipazione e ascolto, anche in vista delle prossime elezioni regionali in Campania.

Il Spazio Azzurro sarà un laboratorio permanente di idee, aperto a chi desidera contribuire al miglioramento del territorio e diventare parte attiva della comunità. Ma sarà soprattutto un riferimento di Forza Italia per tutta la provincia, un punto che parte dai giovani, che vogliono impegnarsi con passione e concretezza.

Il consigliere Montella ha espresso soddisfazione per la partecipazione e l’entusiasmo registrati all’inaugurazione, sottolineando che lo spazio ospiterà momenti di ascolto, formazione politica e confronto per raccogliere le esigenze dei cittadini e trasformarle in proposte e azioni amministrative concrete.