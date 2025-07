Weekend tra musica e cultura a Somma Vesuviana

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Il Borgo diventa luogo di musica, artisti, passeggiate letterarie!

Oggi – Sabato 19 Luglio – dalle ore 19 – il Summer Festival al Centro Storico del Casamale con musica – tradizione – canto in Piazzetta Collegiata.

Alle ore 19 e 30 partenza della passeggiata letteraria da Via Botteghe al Giardino dell’Arci!

Domenica 20 Luglio – sarà protagonista il Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo con teatro – musica e canti al chiostro dalle ore 21. Uno spettacolo di Roberto Capuano con Vittorio Sirica, Alessandra Parlato, Emanuela Ciotola e tanti altri artisti.

Rosalinda Perna – Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Oggi il Borgo sarà pieno di musica, artisti con suoni che accompagneranno i visitatori tra vicoli e piazzette. Domenica invece teatro e musica al Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo. Spettacolo con Vittorio Sirica”.

“Oggi il Summer Festival al Borgo del Casamale. Nel cuore del centro storico. Musica, tradizione e comunità nel cuore della storia, del patrimonio culturale del paese. Virgoletti, piccole piazze e una grande serata di festa, musica e folklore con il Casamale Summer Festival che avrà inizio domani, alle ore 19 in Piazza Collegiata. L’ingresso sarà gratuito. L’evento è organizzato dalle associazioni Tramandars, Hubside, Amici del Casamale con il patrocinio del Comune di Somma Vesuviana. Ci saranno tanti artisti del panorama musicale indipendente e locale. Passato e presente si incontrano nei vicoli, piazze guardando al futuro attraverso la musica. Sarà un grande evento che potrà piacere anche ai tanti giovani che verranno. Domenica 20 Luglio, invece, dalle ore 21, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, nel meraviglioso chiostro, avremo la Compagnia Teatrale – Testardi Noi – in Io Rinascerò. Uno spettacolo di Roberto Capuano con Vittorio Sirica, Alessandra Parlato, Emanuela Ciotola e tanti altri artisti e con la partecipazione di Aurora Nigro e Sara Ciotola. Anche in questo caso l’ingresso è libero.

Ritornano le Rassegne Letterarie. Oggi, Sabato 19 Luglio, alle ore 19 e 30, si svolgerà la Passeggiata Letteraria al Borgo Antico del Casamale nell’ambito di Una Somma di Libri, rassegna letteraria organizzata da Cartolibromania e dal giornale Cultura A Colori. La passeggiata letteraria avrà inizio da Via Botteghe, presso l’Angolo della Lettura e si concluderà al Giardino dell’Arci dove gli scrittori Andrea De Simone e Tonino Scala, presenteranno il libro – Il Giovane Enrico – incontrando il pubblico”. Lo ha annunciato Rosalinda Perna, Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.