“Una Somma di Libri”: sabato 19 luglio al Casamale la presentazione de “Il giovane Enrico”

Prosegue la rassegna letteraria Una Somma di Libri, che sabato 19 luglio 2025 alle ore 19:30 fa tappa nello storico borgo del Casamale con una passeggiata letteraria e la presentazione del libro Il

giovane Enrico di Andrea De Simone e Tonino Scala, edito da InfinitiMondi.



L’evento partirà da via Botteghe, nel suggestivo “Angolo della Lettura” creato da Vascio, room gallery, per poi proseguire al Giardino ARCI di via Campane, a pochi passi.

A introdurre la serata sarà la giornalista Sonia Sodano, direttrice del giornale “Cultura A Colori”. A dialogare con gli autori sarà Maria Capone, ex dirigente scolastica, in un confronto aperto sui

temi affrontati nel libro. Interverranno inoltre Imma Malva, responsabile di Cartolibromania, e le rappresentanti di Vascio –

Room Gallery, Mary Pappalardo e Teresa Capasso.

La manifestazione si inserisce all’interno del Casamale Summer Fest ed è realizzata con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Somma Vesuviana, grazie alla collaborazione tra Castello di Carta, ARCI, Cultura A Colori e Cartolibromania