Somma, boom di presenze al Grest 2025 della Parrocchia di S. Maria di Costantinopoli

Somma Vesuviana. Grande successo per il campo estivo alla Parrocchia di S. Maria di Costantinopoli di Rione Trieste: oltre 200 bambini al Grest 2025.

Somma Vesuviana. Si è conclusa nel segno dell’entusiasmo la seconda edizione del campo estivo organizzato dalla Parrocchia di S. Maria di Costantinopoli, a Rione Trieste, che dal 23 giugno al 18 luglio ha visto la partecipazione di oltre 200 bambini. Un’iniziativa che ha trasformato l’estate in un tempo di incontro, gioco e crescita per tutta la comunità, nel segno della spiritualità e della condivisione.

Il Grest 2025, organizzato da Don Francesco Feola e reso possibile grazie all’impegno di decine di volontari tra giovani, adolescenti e adulti, ha portato avanti un tema dal forte significato spirituale: “La gioia del Giubileo”. Una scelta che ha accompagnato quotidianamente i partecipanti in un percorso educativo e formativo, ispirato ai valori della fraternità, della speranza e della misericordia.

A Don Francesco Feola va riconosciuto il merito di aver saputo unire organizzazione, visione pastorale e grande sensibilità verso i più piccoli. La sua guida attenta, il suo entusiasmo contagioso e la capacità di coinvolgere i ragazzi. Queste le parole di Don Francesco in merito alla conclusione del Grest 2025:

“Siate sempre lieti nel Signore!” (Fil. 4,4)

È questo lo slogan che ha accompagnato l’esperienza estiva proposta dalla nostra parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli, nel rione Trieste di Somma Vesuviana.

È lo slogan che ha accompagnato gli oltre 200 bambini e i 70 animatori che ogni giorno hanno scritto insieme pagine di gioia e serenità. Un percorso giubilare che ha portato i bambini a vivere, da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 20.30, una storia fantastica a Roma, dove tra personaggi reali e mitici, tra piazze e borgate hanno camminato insieme.

Sono stati giorni intensi dove, nonostante il caldo, non è mai mancata la gioia del ritrovarci insieme. Quest’anno la nostra esperienza si è arricchita anche della presenza di fratelli di altre religioni e originari di altre nazioni che vivono ormai a Somma.

L’incontro con Lucio Pierri, noto attore di teatro e commentatore sportivo, ci ha ricordato quale grande passione è il donare gioia agli altri. L’incontro con Alessandro Ciniglio della Ciniglioconsultig e il dono che ha preparato per i bambini ci ha fatto capire l’importanza della parsimonia e del buon spendere.

La visita del Sindaco, dell’Assessore Perna, del parroco del centro don Nicola hanno offerto un respiro cittadino alla nostra esperienza estiva.

La gioia di questi giorni, i sorrisi, le lacrime, le grida, i giochi, i laboratori, le attività, l’uscita al parco del Grassano, l’adorazione Eucaristica hanno reso queste settimane uniche e siamo certi hanno scritto pagine significative nella vita di noi tutti.

Tutto questo si è realizzato grazie ai volontari che hanno lavorato prima di iniziare ER2025, per rendere gli spazi utili alle necessità del campo. Poi, grazie agli animatori che hanno quotidianamente lavorato con i bambini e grazie anche a chi ci ha supportato con la preghiera, la parola buona e il sostegno.

Nei prossimi mesi riprenderemo i nostri incontri al sabato, con tante piccole grandi cose da vivere e tanta strada da fare ancora insieme perché possiamo essere “sempre lieti nel Signore”.

Purtroppo, dobbiamo registrare una pagina triste, legata all’uso dello spazio di proprietà della chiesa. La nostra parrocchia mette a disposizione, volentieri, lo spazio al parcheggio delle auto, ma certamente non perde il diritto di fare attività in sicurezza, quindi chiudendo al parcheggio. Molte volte il parroco e i collaboratori sono stati oggetto di aggressioni verbali, una nota assai indicativa di quanto lavoro sia necessario per ritrovare il buon senso, l’educazione e il rispetto del vivere civile.