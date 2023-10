Uccisa dalla sua auto, Mena lavorava da un mese in farmacia: autopsia e indagini

È stato deciso l’esame autoptico sulla salma di Filomena La Montagna, la 40enne di Somma Vesuviana morta questa mattina in via Strettola a Casalnuovo. L’incidente è avvenuto davanti scuola e a quanto pare la giovane mamma si stava recando nella farmacia dove aveva cominciato a lavorare da appena un mese.

Le indagini degli agenti della municipale puntano sulla fatalità e sul mancato funzionamento del freno a mano, che però in quel modello di auto, la Fiat 500X si attiva automaticamente.

Cordoglio alla famiglia è stato espresso dal sindaco Massimo Pelliccia: Questa mattina c’é stato un drammatico incidente nei pressi di via #Strettola. Una giovane donna 40enne, non residente a Casalnuovo, é morta in tragiche circostanze dopo essere stata investita dalla sua stessa auto lasciata in sosta vicino al luogo di lavoro.

Un incidente terribile sul quale le forze dell’ordine stanno facendo chiarezza. Siamo vicini alla famiglia per questa immane tragedia che ha lasciato l’intera comunità sotto shock.”

In lutto anche Marigliano, dove si è tenuta una veglia di preghiera e Brusciano, dove si era trasferita recentemente.