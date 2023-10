Pomigliano, alla guida in modo spericolato e senza assicurazione: sequestrati scooter a giovani di Somma Vesuviana

POMIGLIANO D’ARCO, 10 Ottobre 2023 – Il progetto “Pomigliano decoro e sicurezza” varato dall’amministrazione comunale e organizzato in collaborazione con il comando di polizia municipale locale continua a ottenere risultati positivi nel garantire la sicurezza della città. Questo provvedimento è stato implementato per consentire agli agenti di polizia municipale di effettuare controlli notturni sul territorio durante le ore di maggiore afflusso, soprattutto nei fine settimana e durante le serate di movida.

Sabato scorso, intorno alla mezzanotte, in Piazza Giovanni Leone, uno dei punti centrali della città, un gruppo di giovani provenienti dalla vicina Somma Vesuviana stava guidando i propri scooter in modo spericolato e senza prestare attenzione alla presenza di altre persone in piazza. In risposta a questa situazione, gli agenti di polizia municipale sono intervenuti prontamente, fermando i cinque ciclomotori coinvolti. È emerso che tutti i veicoli erano sprovvisti di assicurazione, motivo per cui sono stati sottoposti a sequestro.

Durante l’operazione, gli agenti hanno dovuto gestire la reazione emotiva dei genitori dei giovani coinvolti, che erano giunti sul posto. Nonostante la tensione alta, gli agenti sono riusciti a mantenere la calma e a garantire il rispetto della legge.

Nella stessa serata la polizia municipale è intervenuta in via Nazionale delle Puglie e denunciato a piede libero un parcheggiatore abusivo che “operava” nei pressi di un ristorante.

Il progetto “Pomigliano Sicura” continua a dimostrare il suo valore nell’assicurare un ambiente più sicuro per i residenti e i visitatori della città. La collaborazione tra l’amministrazione comunale e la polizia municipale resta fondamentale per la sicurezza e il benessere della comunità di Pomigliano.