Somma Vesuviana, La Viribus Unitis 100 trionfa: l’appello alle istituzioni

Miriam Caiazzo
di Miriam Caiazzo

La squadra calcistica U19 della Viribus Unitis 100 ha raggiunto il secondo posto nel campionato regionale U19, a soli 6 punti dalla prima posizione.

 

Il responsabile del settore giovanile, Tommaso Pentella, ha raccontato che gli atleti arrivavano da un campionato ricco di successi, nonostante si siano scontrati diverse volte con squadre di categorie superiori gestite da direttori con più anni di esperienza

«La cosa che rende questo risultato ancora più speciale è che la maggior parte dei ragazzi della squadra è di Somma Vesuviana: questo, oltre a essere un risultato sportivo, rappresenta anche un riscatto per il nostro paese», ha dichiarato il responsabile, ringraziando anche il mister Alberto Panettieri, che ha contribuito alla crescita della squadra.

L’obiettivo di Tommaso Pentella è chiaro: riportare il calcio giovanile a Somma Vesuviana, anche a costo di andare “a caccia” di ragazzi volenterosi casa per casa.

Nella squadra ci sono anche ragazzi che volevano smettere di giocare a causa di varie delusioni e scoraggiamenti, ma che hanno ritrovato la voglia di scendere in campo grazie alla tenacia del team.

La Viribus Unitis 100 non è solo una squadra di giovani talenti: rappresenta uno spazio per crescere e anche per sfogare le proprie difficoltà, perché dall’altra parte c’è sempre qualcuno pronto ad ascoltare e ad aiutare.

Infine, il 23enne Tommaso Pentella desidera fare un appello alle istituzioni, con la speranza di cambiare le cose e ottenere più spazi dedicati a queste attività, in particolare il campo comunale, che attualmente è chiuso.

