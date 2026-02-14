sabato, Febbraio 14, 2026
15.2 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
293

Madre di due studenti entra in classe e picchia prof di matematica

Redazione1
di Redazione1

CASORIA – Si è presentata all’ingresso dell’istituto durante l’orario delle lezioni e, senza particolari ostacoli, è riuscita a raggiungere l’aula dove si stava svolgendo una lezione di Matematica. Protagonista dell’episodio una donna, madre di due studenti iscritti alla scuola professionale “Torrente” di Casoria, che nei giorni scorsi ha aggredito una docente davanti agli alunni.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe chiesto inizialmente di poter parlare con uno dei figli, per poi dirigersi direttamente verso la classe della professoressa con cui intendeva confrontarsi. Dopo aver bussato alla porta, è entrata nell’aula interrompendo la lezione. Il clima si è fatto subito teso: dalle prime parole si è passati rapidamente a un acceso diverbio, culminato – stando alle testimonianze – in un’aggressione fisica ai danni dell’insegnante.

Urla, spintoni e momenti di forte concitazione hanno scosso studenti e personale scolastico. Alcuni ragazzi, spaventati, si sono allontanati dall’aula, mentre altri sono intervenuti insieme ai collaboratori scolastici per separare le due donne e riportare la situazione sotto controllo. La docente è stata successivamente accompagnata in ospedale per accertamenti e cure mediche.

Sull’accaduto è stata presentata denuncia ai carabinieri della compagnia locale. La Procura di Napoli Nord ha avviato un’indagine per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Il fascicolo è corredato dal referto medico che documenta le conseguenze fisiche e psicologiche riportate dall’insegnante.

All’interno dell’istituto è stata avviata una verifica interna da parte della dirigente scolastica, Annamaria Orso, per ricostruire la dinamica dei fatti e valutare eventuali criticità legate alla sicurezza e alle procedure di accesso. La comunità scolastica appare profondamente scossa: un episodio del genere non si era mai verificato prima in questa realtà formativa, punto di riferimento per molti giovani dell’area metropolitana.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla tutela del personale scolastico e sulla necessità di garantire maggiore controllo negli accessi agli edifici, in un contesto che dovrebbe rappresentare un presidio di legalità e formazione.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Politica

Maschere e burattini: le tragicomiche vicende della politica a Somma Vesuviana

0
A Carnevale ogni scherzo vale. In questi giorni, in...
Il corpo che ho in mente

Amare e amarsi: la fragilità dei legami e labirinti affettivi

0
La fenomenologia dell'amore rappresenta una delle sfide più complesse...
ComunichiAmo

Le parole d’amore quando non è tutto rose e fiori

0
San Valentino può essere scomodo, soprattutto se la nostra...
Cronaca

Controlli su cantiere edile a Marigliano, scatta sequestro

0
  Marigliano - La Polizia Locale di Marigliano, diretta dal...
Cronaca

Trapianto del “cuore bruciato”: “Il bimbo non é piu operabile”

0
  Nuovi sviluppi nel caso del bambino di Nola, ricoverato...

Argomenti

Politica

Maschere e burattini: le tragicomiche vicende della politica a Somma Vesuviana

0
A Carnevale ogni scherzo vale. In questi giorni, in...
Il corpo che ho in mente

Amare e amarsi: la fragilità dei legami e labirinti affettivi

0
La fenomenologia dell'amore rappresenta una delle sfide più complesse...
ComunichiAmo

Le parole d’amore quando non è tutto rose e fiori

0
San Valentino può essere scomodo, soprattutto se la nostra...
Cronaca

Controlli su cantiere edile a Marigliano, scatta sequestro

0
  Marigliano - La Polizia Locale di Marigliano, diretta dal...
Cronaca

Trapianto del “cuore bruciato”: “Il bimbo non é piu operabile”

0
  Nuovi sviluppi nel caso del bambino di Nola, ricoverato...
Avvenimenti

Marigliano, Tre percorsi quadriennali all’Istituto Rossi Doria: una scelta coraggiosa, una marcia in più per il futuro

0
Al Rossi Doria di Marigliano prende forma un’opportunità concreta...
Comunicati Stampa

Nola, la farmacia distrettuale dell’Asl Napoli 3 Sud trasferita nel Rione Gescal

0
Riceviamo e pubblichiamo La farmacia distrettuale dell’Asl Napoli 3...
Attualità

Campania in allerta meteo per sabato 14 febbraio: scuole e spazi pubblici chiusi in molti comuni

0
La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Marigliano, Tre percorsi quadriennali all’Istituto Rossi Doria: una scelta coraggiosa, una marcia in più per il futuro
Articolo successivo
Trapianto del “cuore bruciato”: “Il bimbo non é piu operabile”
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996