Tragedia sfiorata ad Ottaviano: macchina con tre giovani si ribalta nella notte

Una notte di paura per una tragedia appena sfiorata ad Ottaviano.

È accaduto nel pieno della notte, intorno alle 2 circa, in via Pentelete, una strada che nelle ore serali è molto pericolosa in quanto poco trafficata e quindi spesso percorsa a velocità sostenuta.

Un’auto, precisamente una Nissan Juke, stava percorrendo via Pentelete quando all’improvviso i residenti hanno sentito un tonfo. La macchina si è ribaltata, con tre ragazzi all’interno che fortunatamente sono tutti vivi. Non è chiaro come sia accaduto: era notte fonda, per cui pare che nessuno fosse presente in strada in quel preciso momento, anche se sono state tante le auto e i motorini accorsi poco dopo. Alcuni residenti sono scesi in strada per allertate i soccorsi e verificare le condizioni del guidatore e dei due passeggeri. Anche diversi amici dei tre ragazzi si sono presentati sul posto per assicurarsi che stessero bene.

Sul luogo sono accorsi i Carabinieri unitamente ad un’ambulanza del Pronto Soccorso che li ha poi trasportati all’ospedale di Nola pare in buone condizioni nonostante la brutta nottata. Tanta paura per i tre giovani apparentemente miracolati viste le condizioni dell’auto, completamente cappottata su se stessa.