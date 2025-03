Tragedia a San Giorgio, muore dopo essere stata investita

SAN GIORGIO A CREMANO – Tragedia nella cittadina vesuviana di San Giorgio a Cremano, dove una donna di 54 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto in via Pittore. L’incidente è avvenuto nella mattinata odierna e ha lasciato sgomenti i residenti della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista, alla guida di una Peugeot 208, avrebbe perso il controllo del veicolo, travolgendo in pieno la donna che si trovava sul marciapiede. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude l’ipotesi che il conducente possa essere stato colto da un malore improvviso.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. La Polizia Municipale è al lavoro per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, che ora attende risposte sulla tragica fatalità avvenuta nel cuore della città.