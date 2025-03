“UN CASTELLO DI DONNE”

Per una serie di coincidenze Castello d’Alagno si è trovato, nelle ultime due settimane, al centro di due gioiosi eventi tutti al femminile. Sabato e domenica scorsi è stato sede della manifestazione Un Castello di Carta (Fiera del Libro e dell’Editoria). Una delle poche manifestazioni ben adatte al prestigio del luogo. Con un grosso numero di espositori ed innumerevoli presentazioni di libri con l’autore. Tra questi anche la nipote del grande Totò, la scrittrice Elena De Curtis, presenza molto azzeccata e significativa. Organizzatrici: Sonia Sodano e Imma Malva. Due professioniste.

La settimana prima altro originale appuntamento: il premio dedicato alla fondatrice del castello, Lucrezia d’Alagno (tre sezioni esclusivamente al femminile: sociale, cultura e imprenditoria). Tra le organizzatrici: Rosa Coppola (Direttrice Coro Gaetano Di Matteo) e Carmela D’Avino (Direttrice di questa testata giornalistica). Entrambe le iniziative alla prima edizione. E tutte e due ben accolte dal gradimento del pubblico. Per tempismo, successo e qualità mai capitato una cosa simile.

Riteniamo utile sottolinearlo.

Naturalmente questa nostra segnalazione non può prescindere dal grande ruolo che le donne (cinque professioniste in questo momento) a Somma svolgono da anni ai vertici, per esempio, delle cinque locali strutture scolastiche pubbliche.

Indubbiamente siamo alle prese con un cambiamento epocale. Lento, ma impetuoso e inesorabile. Altre ancora porteranno di sicuro belle novità e aria nuova. E speriamo, soprattutto, un futuro meno lugubre e minaccioso.

Franco Mosca