Tragedia a Pollena: operaio di Massa di Somma cade dalla scala e muore

Tragedia sul lavoro a Pollena Trocchia: muore operaio 54enne

Una mattinata segnata dal dolore a Pollena Trocchia, dove un grave infortunio sul lavoro ha causato la morte di un uomo. L’incidente è avvenuto in via San Giacomo, al numero civico 7, nelle prime ore di oggi. La vittima è Giuseppe Scarpato, 54 anni, residente a Massa di Somma.

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione dei fatti, l’operaio stava effettuando interventi di pitturazione all’interno di una casa privata. Durante l’attività, l’uomo sarebbe scivolato da una scala, compiendo un volo che non gli ha lasciato scampo. Le circostanze della caduta sono ancora poco chiare e sono in corso accertamenti per determinarne le cause precise.

I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 54enne, deceduto sul colpo per le gravi lesioni riportate. I carabinieri hanno avviato immediatamente i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

È stata aperta un’indagine da parte delle autorità competenti, che cercheranno di fare luce sull’accaduto e valutare se siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza. Ancora da verificare se l’uomo stesse operando in forma autonoma o alle dipendenze di un’impresa.

La comunità è sotto shock per l’improvvisa scomparsa di Scarpato, persona conosciuta e stimata nella zona. La sua morte solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, troppo spesso sottovalutata o trascurata.