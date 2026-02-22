domenica, Febbraio 22, 2026
16.3 C
Napoli
scrivi qui...
Riavvolgi il Futuro
tempo di lettura:2 min
308

Tra Mito e Concezione della Musica: l’aulòs e la lyra

Roberta Intagliatore
di Roberta Intagliatore

Benvenuti al quinto appuntamento di ‘Riavvolgi il futuro’. Qualche settimana fa abbiamo esplorato come l’Intelligenza Artificiale stia agendo da ponte temporale per riportare alla luce tesori perduti; oggi faremo un grande balzo all’indietro per esplorare l’alba di quest’era musicale.

 

Il nostro viaggio si apre indagando l’affinità elettiva tra il mito e la concezione etica della musica, evidenziando quest’ultima come un potente strumento educativo capace di influenzare l’animo umano.

Il racconto si focalizza sul dualismo tra due strumenti iconici: l’aulòs e la lyra.

L’ aulòs VS Atena: L’ aulòs, fu definito come uno strumento “pericoloso”, affonda le sue radici nel mito di Atena, la quale lo ideò per imitare il grido atroce della Gorgone Medusa. Tuttavia, la dea decise di gettarlo via dopo aver constatato, specchiandosi nell’acqua, come lo sforzo per suonarlo deformasse orribilmente i lineamenti del suo volto, rendendola simile alla creatura mostruosa che intendeva simulare. Lo strumento venne poi raccolto dal satiro Marsia, che osò sfidare Apollo in una gara musicale, finendo però sconfitto e punito crudelmente. Il mito sottolinea la natura irrazionale, passionale e potenzialmente perturbante associata all’aulòs, spesso legato ai culti dionisiaci e all’estasi.

La lyra, la tartaruga che canta: Di segno opposto è la storia della “tartaruga che canta“, ovvero la lyra, la cui invenzione è attribuita al giovane Ermes. Trovò una tartaruga e, dopo averne svuotato il guscio, vi tese sopra delle corde ricavate dalle budella delle vacche rubate ad Apollo, trasformando un animale silenzioso in uno strumento capace di produrre suoni armoniosi. Ermes donò la lyra ad Apollo per placare la sua ira, e lo strumento divenne il simbolo dell’equilibrio, dell’ordine e della parola poetica, rappresentando l’ideale apollineo di una musica che eleva lo spirito senza stravolgere la forma umana. 

La differenza tra i due strumenti non era solo tecnica, ma culturale: la lyra permetteva al cantore di accompagnare la propria voce, unendo suono e logos, mentre l’aulòs, impegnando la bocca, impediva l’uso della parola, venendo così percepito come meno “umano” e più vicino  alla follia.

💡 L’Angolo dell’Esperto: La tragedia greca e l’evoluzione del teatro: L’approfondimento sulla musica nella tragedia greca si concentra sull’evoluzione del teatro di Atene, con un’attenzione particolare all’Oreste di Euripide, opera risalente al 408 a.C. In questo periodo, si nota un crescente spostamento del baricentro drammatico dal coro, che alle origini occupava una posizione centrale come voce della collettività, verso i singoli attori, le cui parti cantate (monodie) divennero sempre più virtuosistiche ed espressive. La musica nella tragedia non era un sottofondo continuo, ma interveniva in momenti specifici come i parodi (canti d’ingresso) e gli stasimi (interventi corali tra gli episodi). L’Oreste rappresenta un esempio eccezionale poiché è una delle poche opere di cui ci sia giunto un frammento musicale scritto. 

Ed eccoci arrivati alla fine cari musicofili e musicofile, se siete giunti fin qui vi attendo nel prossimo appuntamento per approfondire questo nostro fantastico discorso.

P.S.: Vietato mancare ;^) . A presto!!!!! :^)

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Attualità

Somma Vesuviana, comunali: si brulica in cerca di accordi e di candidati

0
A Somma Vesuviana siamo a fine febbraio, l’aria profuma...
Cronaca

Somma, rapina choc sulla 268: assaliti dai banditi al distributore

0
  Notte di paura a Somma Vesuviana, dove due persone...
Prima pagina

Morte del piccolo Domenico, avviso di garanzia per sei sanitari

0
La procura di Napoli ha notificato un avviso di...
Generali

Per non essere trattato come un “pollo” dai politici, mangia carne di pollo. Breve storia del pollo

0
 “Pollo” nel gioco della metafora non è un complimento:...
Attualità

PERstradaPERcaso, il miracolo delle mani giuste: dalla paura alla gratitudine

0
“San Genna’… pienzace Tu” — e Lui non se...

Argomenti

Attualità

Somma Vesuviana, comunali: si brulica in cerca di accordi e di candidati

0
A Somma Vesuviana siamo a fine febbraio, l’aria profuma...
Cronaca

Somma, rapina choc sulla 268: assaliti dai banditi al distributore

0
  Notte di paura a Somma Vesuviana, dove due persone...
Prima pagina

Morte del piccolo Domenico, avviso di garanzia per sei sanitari

0
La procura di Napoli ha notificato un avviso di...
Generali

Per non essere trattato come un “pollo” dai politici, mangia carne di pollo. Breve storia del pollo

0
 “Pollo” nel gioco della metafora non è un complimento:...
Attualità

PERstradaPERcaso, il miracolo delle mani giuste: dalla paura alla gratitudine

0
“San Genna’… pienzace Tu” — e Lui non se...
Comunicati Stampa

Il cordoglio dell’amministrazione di Nola alla famiglia del piccolo Domenico

0
Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Nola Il Comune di...
Comunicati Stampa

Premio “Carmine Alboretti”, terza edizione: memoria, territorio e futuro del giornalismo. Premiato Massimo Corcione, già direttore di Sky Sport

0
La terza edizione del Premio giornalistico nazionale “Carmine Alboretti”,...
Cronaca

Addio Domenico, il bimbo di Nola é morto

0
  La notizia è arrivata come un colpo improvviso: Domenico...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
PERstradaPERcaso, il miracolo delle mani giuste: dalla paura alla gratitudine
Articolo successivo
Per non essere trattato come un “pollo” dai politici, mangia carne di pollo. Breve storia del pollo
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996