Torre del Greco, scontro fatale per una 22enne

Stanotte, a Torre del Greco, è avvenuto uno scontro tra un auto e una moto che è costata la vita a una ragazza di 22 anni

Intorno all’1:30 di questa mattina a Torre del Greco, in Via Cavallo nell’incrocio di Via Purgatorio, è avvenuto l’ennesimo incidente stradale grave dove a rimetterci la vita è stata una giovanissima, di appena 22 anni.

Sono intervenuti tempestivamente sul posto i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale per accertare la dinamica.

Da quanto risulta, il sinistro stradale è avvenuto tra una Honda Transalp guidata da un 38enne con a bordo una 22enne e un 28enne a bordo di una Alfa Mito. Non si esclude, tra le cause, una precedenza mancata.

La ragazza, Annunziata Mele, è morta sul posto mentre il conducente dell’auto è stato trasportato all’ospedale del Mare dove è ricoverato per alcune lesioni riportate durante l’incidente. Attualmente non è in pericolo di vita ed è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Il conducente della moto, invece, è ricoverato in prognosi riservata.

La salma della ragazza è stata sequestrata su disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’autopsia e entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati.

Questo è il terzo incidente mortale avvenuto a Torre del Greco nel giro di pochi mesi. L’evento ha destato indignazione e rabbia tra i cittadini, ormai stanchi e rammaricati per tutto questo sangue versato per colpa di una fragile sicurezza stradale.