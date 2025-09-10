Marigliano, inquinamento ambientale, polizia locale in azione: sequestrata area di 1000mq

Non si ferma la polizia municipale di Marigliano attiva costantemente sul territorio nel contrasto all’inquinamento ambientale causato dal traffico e dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici e pericolosi.

Nella giornata del 9 settembre 2025, gli agenti della pm guidati dal comandante dott Emiliano Nacar hanno proceduto al sequestro di un’area di circa 1000mq in località alveo Frezza occupata da rifiuti abbandonati e materiali pericolosi, che negli anni hanno trasformato il sito in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Carcasse di veicoli, in stato di completo abbandono, prive di targhe e presumibilmente non bonificate dei liquidi e componenti pericolosi abbandonati sulle sponde e nel letto fluviale unitamente a scarti di materiale ferroso e laterizi.

“L’intervento- dichiara il comandante Nacar- ha permesso di scongiurare il rischio di roghi tossici e sversamenti pericolosi in un’area particolarmente sensibile che è stata posta sotto sequestro a tutela della salute pubblica e della sicurezza ambientale per consentire le successive procedure di bonifica”. Grazie alle recenti assunzioni, saranno incrementate le operazioni di monitoraggio dei siti sensibili con finalità preventive e repressive