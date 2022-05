Torino – Napoli, hanno fotografato il secondo buco nero (la quarantacinquesima dell’alieno Gennaro)

Ciao, sono Gennaro, il tuo amico alieno. In settimana hanno mostrato l’immagine del buco nero al centro della Via Lattea, è il secondo che viene fotografato. La mia civiltà ha ottenuto immagini simili secoli fa, quindi non ha rappresentato una grande novità per me. Io mi sono sposato. E la settimana scorsa il Napoli ha vinto col Torino, rigore sbagliato di Insigne, bel gol di Fabian. Vittoria amara. Non c’è tanto da dire, non ci si giocava quasi nulla, la partita non regala emozioni, si aspetta il finale di stagione per andare in vacanza.