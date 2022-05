Tufino al voto: Arvonio e Ferone per la carica a nuovo sindaco 2022

Al voto per eleggere il nuovo sindaco anche Tufino le cui elezioni vedono soltanto due candidati.

Sono Michele Arvonio e Claudio Ferone i due candidati alla carica di Sindaco di Tufino per queste elezioni 2022. Il duello avverrà faccia a faccia tra il Comandante della Polizia Municipale Arvonio, che aveva annunciato la sua candidatura tramite un post sui social con la lista per i candidati consiglieri UNITI PER TUFINO, e Ferone, figlio d’arte, il padre fu anch’egli sindaco di Tufino insieme al nonno e allo zio, il che porterebbe il manager ad essere il quarto nella generazione familiare a diventare sindaco. Due schieramenti diversi in una sfida che si annuncia indubbiamente tutt’altro che semplice.