Terzigno, Forestale salva 11 cuccioli abbandonati nel Parco del Vesuvio

TERZIGNO – Durante un’attività di controllo del territorio, i Carabinieri Forestali del Nucleo “Parco” di Boscoreale hanno fatto un drammatico ritrovamento: undici cuccioli di cane meticci abbandonati all’interno di una scatola di cartone, lasciata sul ciglio della strada in via Carpiti, nel comune di Terzigno. L’episodio è avvenuto in un’area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio, luogo già più volte teatro di episodi simili.

L’intervento tempestivo della pattuglia ha permesso di mettere in salvo gli animali, che sono stati immediatamente affidati al personale veterinario dell’ASL competente, contattato dagli stessi militari. I cuccioli hanno ricevuto le prime cure e sono ora sottoposti alle procedure previste dalla normativa vigente, tra cui l’identificazione e il monitoraggio sanitario.

L’abbandono di animali è un reato previsto dall’articolo 727 del Codice Penale, che punisce chiunque lasci senza cura animali domestici o li detenga in condizioni incompatibili con la loro natura. Sono attualmente in corso le indagini per individuare i responsabili del gesto, che rischiano sanzioni amministrative e penali.

Il ritrovamento ha suscitato indignazione tra i cittadini e rinnovato l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono, ancora troppo diffuso, specialmente nelle aree rurali e protette. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a collaborare con le forze dell’ordine per assicurare alla giustizia i colpevoli di questo atto crudele.

L’impegno dei Carabinieri Forestali, in sinergia con i servizi veterinari locali, si conferma fondamentale nella tutela del benessere animale e della legalità all’interno delle aree naturali protette.