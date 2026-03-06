Terra fuochi: Auriemma (M5s), guardia alta su roghi e inquinamento falde 

Riceviamo e pubblichiamo

Inquinamento delle acque e incendi nei siti di stoccaggio: sono questi i focus della missione in Campania condotta dalla Commissione d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti in Campania. “Due giorni intensi di lavoro durante i quali abbiamo dedicato una parte significativa degli incontri all’ascolto delle associazioni ambientaliste e dei comitati che da anni operano sul territorio, svolgendo un lavoro prezioso di monitoraggio e denuncia. L’ascolto delle realtà associative, molte delle quali conosco da tempo e con cui ho mantenuto un’interlocuzione costante in questi anni, si è rivelato particolarmente utile.

I contributi emersi saranno preziosi per orientare le prossime iniziative che la Commissione intenderà portare avanti”, ha dichiarato la deputata del Movimento 5 Stelle Carmela Auriemma, membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e relatrice di minoranza del filone d’indagine sulla Terra dei Fuochi.