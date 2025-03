Talento e passione, gli alunni dell’IC 1 D’Acquisto Leone protagonisti a Sanremo

L’incontro con i partecipanti del plesso al concorso svolto a Sanremo

Nella giornata di ieri, 6 marzo, presso il plesso Leone dell’IC D’Acquisto Leone di Pomigliano d’Arco, si è tenuto un incontro speciale con i tre alunni che il 28 febbraio si sonoesibiti al Teatro del Casinò di Sanremo per un concorso musicale.

Ad aprire l’evento è stato il dirigente scolastico, la prof.ssa Tiziana Rubinacci, che ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, in questo caso dai tre ragazzi protagonisti dell’esperienza, ma in generale da tutti gli studenti dell’Istituto. Ha sottolineato come la scuola abbia proprio ilcompito di scoprire e valorizzare i talenti, accompagnandolinel loro percorso di crescita.

A seguire, i giovani musicisti Matteo Cesetti, Francesca Sapioed Eugenia Pirozzi hanno raccontato le loro impressioni su questa avventura, descrivendola come un’esperienza formativa e arricchente. Oltre a migliorare le loro abilitàartistiche, hanno avuto l’opportunità di stringere nuove amicizie in un clima di condivisione, uniti dalla passione comune per la musica, infine hanno anche intonato a cappella una breve parte dei brani presentati.

Il concorso ha visto la partecipazione di 350 giovani talentiprovenienti da tutta Italia. Solo 35 sono stati selezionati per le semifinali e, tra questi, Eugenia Pirozzi è riuscita a conquistare un posto in finale, classificandosi tra i primicinque aspiranti cantanti. Un traguardo di grande prestigio che riempie di orgoglio l’intera comunità scolastica.

L’evento si è concluso con i ringraziamenti al dirigente scolastico, prof.ssa Tiziana Rubinacci, e ai docenti, professori D’Avino, De Girolamo e Tufano, che hanno reso possibile questa straordinaria opportunità, supportando i ragazzi nel loro percorso.

Questa esperienza dimostra come l’impegno, la dedizione e il talento possano portare a traguardi importanti. La scuola,ancora una volta, si conferma un luogo fondamentale non solo per l’istruzione, ma anche per la crescita personale e artistica degli studenti, stimolandoli a credere nei propri sogni e a trasformarli in realtà.