lunedì, Febbraio 23, 2026
14 C
Napoli
scrivi qui...
Attualità
tempo di lettura:1 min
355

Strade impraticabili nella zona industriale di San Vitaliano

Federica Catapano
di Federica Catapano

I cittadini di San Vitaliano segnalano un enorme disagio per le condizioni del manto stradale nella zona industriale del paese

Buche che sembrano crateri, manto stradale rovinato, questa è la situazione nella quale si trova la zona industriale di San Vitaliano e che rende impraticabile la circolazione dei cittadini.

La segnalazione arriva dai video condivisi dai cittadini che denunciano una situazione ormai insostenibile. Le condizioni in cui si trova la strada non permette la circolazione in sicurezza di veicoli e pedoni.

Il tutto peggiora nei giorni di maltempo, dove le buche (definite dalla popolazione “crateri”) si riempiono di acqua piovana rendendole poco visibili a chi transita, spesso causando danni ai veicoli.

I residenti si sono ribellati, lanciando una denuncia sui social: “Non si può camminare neanche a piedi e con le piogge la situazione diventa insostenibile. Ormai siamo costretti a convivere con questo disastro e a pagare continuamente gommisti e meccanici per i danni subiti”.

Sulla questione è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli, affermando che verrà fatta richiesta agli enti competenti di intervenire in maniera tempestiva per ripristinare il manto stradale: “Queste immagini sono l’ennesima dimostrazione dello stato di abbandono in cui versano troppi territori della provincia. Strade ridotte a colabrodo, pericolose e indegne di un Paese civile. I cittadini sono costretti a pagare di tasca propria le conseguenze dell’incuria, tra gomme forate e cerchioni distrutti, ma il rischio più grave è quello per la sicurezza. In queste condizioni può verificarsi un incidente serio in qualsiasi momento. È inaccettabile che intere aree produttive e residenziali vengano lasciate senza manutenzione e senza interventi. Chiederemo agli enti competenti di intervenire immediatamente per ripristinare condizioni di sicurezza e restituire dignità a questi territori. La provincia non può essere trattata come una periferia dimenticata”.

Questa non è l’unica segnalazione. Infatti, sono tantissimi i cittadini che lamentano condizioni di precarietà delle strade dei paesi vesuviani e nolani, chiedendo alle istituzioni di intervenire per risolvere questi problemi.

(Fonte foto: pagina facebook Francesco Emilio Borrelli)

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Attualità

Sicurezza, patto tra Prefetto e sindaci: più controlli anche di notte nell’area vesuviana

0
    Vertice a Ottaviano per rafforzare la presenza delle forze...
Cronaca

Giovane operaio muore a 24 anni travolto da un camion durante il lavoro

0
Un ragazzo di appena 24 anni, residente a Sarno,...
Politica

Somma Vesuviana, Maurizio Bifulco è il nuovo commissario cittadino del CDU

0
Riceviamo e pubblichiamo   "Al servizio di Somma Vesuviana.  Cari amici, iscritti...
Calcio

La società ci ha finalmente messo la faccia

0
Non è possibile parlare di calcio dopo quanto accaduto...
Cronaca

Insulti all’arbitro dopo rigore tolto al Napoli, moglie pensa siano per lei e accoltella il coniuge

0
NAPOLI, CAPODIMONTE: Atalanta - Napoli in tv, parolacce di...

Argomenti

Attualità

Sicurezza, patto tra Prefetto e sindaci: più controlli anche di notte nell’area vesuviana

0
    Vertice a Ottaviano per rafforzare la presenza delle forze...
Cronaca

Giovane operaio muore a 24 anni travolto da un camion durante il lavoro

0
Un ragazzo di appena 24 anni, residente a Sarno,...
Politica

Somma Vesuviana, Maurizio Bifulco è il nuovo commissario cittadino del CDU

0
Riceviamo e pubblichiamo   "Al servizio di Somma Vesuviana.  Cari amici, iscritti...
Calcio

La società ci ha finalmente messo la faccia

0
Non è possibile parlare di calcio dopo quanto accaduto...
Cronaca

Insulti all’arbitro dopo rigore tolto al Napoli, moglie pensa siano per lei e accoltella il coniuge

0
NAPOLI, CAPODIMONTE: Atalanta - Napoli in tv, parolacce di...
Avvenimenti

Somma Vesuviana, nella Chiesa di S. Pietro la presentazione del dipinto “Gesù in casa di Simone”

0
Riceviamo e pubblichiamo: La Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo...
Memoria e Presenza

Ponza, il culto di San Silverio tra musica e memoria

0
Il culto di San Silverio (Frosinone, 480 circa –...
Avvenimenti

Note d’Arte torna da Casa Sanremo: tre giorni di danza e una finalissima conquistata

0
La scuola di Casalnuovo diretta da Mia Mele protagonista...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Insulti all’arbitro dopo rigore tolto al Napoli, moglie pensa siano per lei e accoltella il coniuge
Articolo successivo
La società ci ha finalmente messo la faccia
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996