Strade impraticabili nella zona industriale di San Vitaliano

I cittadini di San Vitaliano segnalano un enorme disagio per le condizioni del manto stradale nella zona industriale del paese

Buche che sembrano crateri, manto stradale rovinato, questa è la situazione nella quale si trova la zona industriale di San Vitaliano e che rende impraticabile la circolazione dei cittadini.

La segnalazione arriva dai video condivisi dai cittadini che denunciano una situazione ormai insostenibile. Le condizioni in cui si trova la strada non permette la circolazione in sicurezza di veicoli e pedoni.

Il tutto peggiora nei giorni di maltempo, dove le buche (definite dalla popolazione “crateri”) si riempiono di acqua piovana rendendole poco visibili a chi transita, spesso causando danni ai veicoli.

I residenti si sono ribellati, lanciando una denuncia sui social: “Non si può camminare neanche a piedi e con le piogge la situazione diventa insostenibile. Ormai siamo costretti a convivere con questo disastro e a pagare continuamente gommisti e meccanici per i danni subiti”.

Sulla questione è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli, affermando che verrà fatta richiesta agli enti competenti di intervenire in maniera tempestiva per ripristinare il manto stradale: “Queste immagini sono l’ennesima dimostrazione dello stato di abbandono in cui versano troppi territori della provincia. Strade ridotte a colabrodo, pericolose e indegne di un Paese civile. I cittadini sono costretti a pagare di tasca propria le conseguenze dell’incuria, tra gomme forate e cerchioni distrutti, ma il rischio più grave è quello per la sicurezza. In queste condizioni può verificarsi un incidente serio in qualsiasi momento. È inaccettabile che intere aree produttive e residenziali vengano lasciate senza manutenzione e senza interventi. Chiederemo agli enti competenti di intervenire immediatamente per ripristinare condizioni di sicurezza e restituire dignità a questi territori. La provincia non può essere trattata come una periferia dimenticata”.

Questa non è l’unica segnalazione. Infatti, sono tantissimi i cittadini che lamentano condizioni di precarietà delle strade dei paesi vesuviani e nolani, chiedendo alle istituzioni di intervenire per risolvere questi problemi.

(Fonte foto: pagina facebook Francesco Emilio Borrelli)