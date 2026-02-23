lunedì, Febbraio 23, 2026
14 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
967

Insulti all’arbitro dopo rigore tolto al Napoli, moglie pensa siano per lei e accoltella il coniuge

Redazione1
di Redazione1

NAPOLI, CAPODIMONTE: Atalanta – Napoli in tv, parolacce di un 40enne per il rigore negato. La moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella. Poi lancia altre lame e una si conficca nel muro. Arrestata dai Carabinieri

 

Atalanta Napoli è in tv, l’arbitro nega un rigore ai partenopei e la reazione di un tifoso 40enne è colorita.

 

Vola qualche parolaccia e la moglie, napoletana di 35 anni, pensa che gli insulti siano rivolti a lei. Minaccia il marito, dicendogli di andare via o l’avrebbe accoltellato.

 

Al comprensibile rifiuto dell’uomo – già logorato da un match “sfortunato” – la 35enne impugna un paio di forbici e glielo lancia contro.

 

Poi raccoglie un coltello da cucina e tenta di colpirlo al fianco sinistro.

 

Mancando anche questa volta l’obbiettivo, la donna punta all’altro fianco.

 

Sanguinante, il 40enne compone prima il 112, poi il 118.

 

La moglie non si ferma e, durante la telefonata, tira altri coltelli contro il compagno di vita.

 

Uno si conficca nel muro ed è lì che i carabinieri della stazione di Capodimonte lo trovano quando arrivano.

 

La 35enne è finita in manette per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ed è ora in carcere. È stata denunciata anche porto di coltello perché nella sua borsa i militari hanno trovato altre 3 lame, una di queste è un “apriostriche”.

 

La vittima è ancora ricoverata all’ospedale del Mare ma non è in pericolo di vita.

Attualità

Sicurezza, patto tra Prefetto e sindaci: più controlli anche di notte nell’area vesuviana

0
    Vertice a Ottaviano per rafforzare la presenza delle forze...
Cronaca

Giovane operaio muore a 24 anni travolto da un camion durante il lavoro

0
Un ragazzo di appena 24 anni, residente a Sarno,...
Politica

Somma Vesuviana, Maurizio Bifulco è il nuovo commissario cittadino del CDU

0
Riceviamo e pubblichiamo   "Al servizio di Somma Vesuviana.  Cari amici, iscritti...
Calcio

La società ci ha finalmente messo la faccia

0
Non è possibile parlare di calcio dopo quanto accaduto...
Attualità

Strade impraticabili nella zona industriale di San Vitaliano

0
I cittadini di San Vitaliano segnalano un enorme disagio...

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

