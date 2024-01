Stamattina si presenta Pomigliano + Green

POMIGLIANO D’ARCO- L’Amministrazione Comunale di Pomigliano d’Arco è lieta di annunciare la CONFERENZA STAMPA di presentazione del progetto “Pomigliano +Green“, una pietra miliare nell’evoluzione verso una maggiore sostenibilità ambientale e un impegno green per la città di Pomigliano.

L’evento si terrà martedì 23 gennaio alle ore 11.30 nell’Aula Consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco. Durante la conferenza, verranno presentate le numerose iniziative ambientali intraprese dall’Amministrazione, con un focus particolare sulla lotta alle polveri sottili, il miglioramento della raccolta differenziata e la promozione di una maggiore consapevolezza ambientale tra i cittadini.

Interverranno personalità di spicco nel campo ambientale e istituzionale:

Maria Rosaria Toscano , Assessore all’Ambiente del Comune di Pomigliano d’Arco, guiderà la presentazione evidenziando gli obiettivi e le strategie del progetto “Pomigliano +Green”.

, Assessore all’Ambiente del Comune di Pomigliano d’Arco, guiderà la presentazione evidenziando gli obiettivi e le strategie del progetto “Pomigliano +Green”. Marco Trifuoggi , Professore di chimica dell’ambiente e dei beni culturali dell’Università Federico II di Napoli.

, Professore di chimica dell’ambiente e dei beni culturali dell’Università Federico II di Napoli. La conferenza si concluderà con l’intervento del Sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, che sottolineerà l’importanza di queste iniziative per il futuro sostenibile della città.

Invitiamo i rappresentanti dei media a partecipare a questo importante evento. Sarà un’occasione per approfondire le politiche ambientali della città e per comprendere come il progetto “Pomigliano +Green” si inserisca nel contesto più ampio degli sforzi per la tutela e il miglioramento dell’ambiente urbano. Saranno presenti anche rappresentanze degli studenti delle scuole del territorio.