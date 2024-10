Spari allo stabilimento balneare, un arresto: c’erano gli operai durante il raid

ERCOLANO – I Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da sparo, aggravati dal metodo mafioso.

In particolare, l’indagato avrebbe esploso vari colpi in direzione dello stabilimento balneare “Bagno Arturo” di Ercolano, benché fossero presenti tre operai intenti al lavoro.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.