Il Pd di Somma: “Qualunque sostegno non è stato deciso dal partito”

Domani , Consiglio Comunale; in qualità di Dirigente del Circolo di Somma Vesuviana specifico che non è stata presa nessuna decisione in merito alla questione di appoggiare la nuova maggioranza di questa Amministrazione. Qualsiasi presunto” accordo” se fosse stato compiuto, è stato fatto senza seguire un percorso corretto e democatico. Sarebbe un’ azione gravissima. Il nostro Segretario, Francesco Barra, ha solo avuto mandato di confrontarsi con il Sindaco. L’eventuale decisione di appoggiare la nuova Amministrazione, da parte dei due nostri consiglieri sarebbe una decisione solitaria, non rispondente alla linea del Partito di Somma, non coerente con un progetto politico.Credo che la cittadinanza e gli iscritti, debbano sapere, bisogna fare chiarezza.