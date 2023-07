Somma, Salierno e Raia: “Manovre oscure comunicate un minuto prima”

Riceviamo e pubblichiamo da Giovanni Salierno e Maria Rosaria Raia.

L’ex assessore Avv. Giovanni Salierno e Maria Rosaria Raia, già Consigliere Comunale, attualmente entrambi nel Gruppo dirigente del “Partito Democratico” esprimono il loro dissenso in merito alla decisione dei consiglieri eletti in forza al Partito di transitare nella maggioranza e dare fiducia al Sindaco Di Sarno.

Se davvero siamo “democratici”, la volontà degli elettori va rispettata e non si puo tradirla per il solo fascino di poter ostentare di essere in maggioranza.

La bravura e la forza di un Partito viene decretata dalle urna e non certamente dai salti tra banchi, dove chiunque è capace. Il rispetto e la coerenza ci hanno sempre contraddistinto e pertanto siamo contrari alla decisione, di alcuni esponenti, di entrare a far parte della maggioranza, deludendo chi ha creduto in noi, decisuone, tra l’altro, venuta fuori da un golpe e da manovre oscure comunicate un

minuto prima della nascita della nuova giunta.

Se ci dichiariamo Democratici, la scelta spetta al popolo e non ai singoli per mera opportunità!!