Somma Vesuviana, vandalizzato il tabellone del B&B “Relais al Borgo” nel Casamale

Somma Vesuviana. È stato vandalizzato il tabellone segnaletico del B&B Relais al Borgo, struttura situata all’ingresso dell’antico Borgo Casamale. L’insegna, installata da pochi giorni dal proprietario Giuseppe Molaro, è stata completamente sradicata e abbandonata nei pressi dell’ingresso della struttura, in via Circumvallazione.

L’episodio ha suscitato sconcerto e indignazione in Giuseppe Molaro, titolare del B&B, il quale da anni sono impegnati nella promozione del territorio. Il Relais al Borgo è infatti noto non solo come struttura ricettiva, ma anche per il suo coinvolgimento in numerose iniziative culturali e di valorizzazione del Casamale.

Tra i progetti più recenti portati avanti da Molaro c’è la Galleria “La moto contadina”, allestita all’interno di una cantina storica della struttura, che verrà ufficialmente inaugurata ad agosto 2025. Il museo raccoglie testimonianze della memoria contadina e della passione per le due ruote nell’Italia del dopoguerra, in vista della Festa delle Lucerne 2026, appuntamento centrale per la comunità sommese.

Il B&B ha inoltre ospitato iniziative come “I 4 Ristoranti del Borgo” e “Il Cammino Contadino dei Fedeli”, percorso spirituale e culturale promosso durante la Pasqua 2025.

In merito all’accaduto Molaro ha dichiarato: “Questo episodio mi colpisce profondamente. Da anni cerco di valorizzare il borgo con iniziative concrete, mosso solo dall’amore per il territorio. È un atto che non ferisce solo me, ma tutto il lavoro che tanti si sta facendo per far rinascere il Casamale. Continueremo comunque, con ancora più determinazione.”