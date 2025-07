Napoli ospita i bambini Saharawi: ne parliamo con la Dirigente Scolastica Rosa Stornaiuolo

Dice la Signora Dirigente dell’“IC 46 Scialoja Cortese Rodinò”: “Un’onda di solidarietà ha invaso Napoli l’11 luglio, quando la città ha avuto l’onore di accogliere 11 bambini Saharawi di 10 anni, giunti dai campi profughi del deserto dell’Algeria. Questa visita, promossa dall’Associazione “Tiris OdV”, è andata ben oltre i consueti controlli medici e le attività ricreative, trasformandosi in un potente simbolo del legame tra culture e popoli.”. La luce di Napoli. Goethe scrisse che suo padre non aveva mai conosciuto l’infelicità, perché conservava nel cuore e nella mente le immagini della luce di Napoli.

Il popolo Saharawi nel 1975 fu costretto dai marocchini, sostenuti dalla Spagna, ad abbandonare il suo territorio, nel Sahara occidentale, dove erano state scoperte importanti miniere di fosfati, e a cercare l’ospitalità degli algerini nella parte orientale del “deserto”. La Corte Internazionale di Giustizia e le Nazioni Unite hanno più volte dichiarato che il popolo Saharawi è stato privato in modo illegittimo del suo territorio, ma sono certo che per i marocchini quelle “sentenze” sono carta straccia. E per spiegarsi meglio hanno “protetto” il territorio che considerano loro proprietà con un muro di 2000 Km (immagine in appendice). L’ Associazione “Tiris OdV”, che dal 2014 cerca di mantenere viva l’attenzione dell’Italia e dell’Europa sul dramma del popolo Saharawi, ha organizzato, con la concreta collaborazione anche della 6° Municipalità, il viaggio a Napoli degli 11 bambini: altri 130 bambini vengono ospitati nel resto d’ Italia fino al 22 agosto. L’IC 46 “Scialoja Cortese Rodinò” sotto la guida della Dirigente Dott.ssa Rosa Stornaiuolo ha aperto le sue porte ai bambini Saharawi, integrandoli nel campo estivo “L’arcipelago del rispetto”, un tema che si è rivelato in perfetta sintonia con lo spirito dell’iniziativa.

La sinergia tra la scuola, il Centro Ester per le attività ludico-ricreative e l’Associazione FAST per i trasporti ha mostrato quanto sia importante la collaborazione delle strutture territoriali.. Dice la dott.ssa Stornaiuolo: “La giornata è stata un turbinio di emozioni e scambi culturali. I bambini hanno partecipato con entusiasmo a vari laboratori – grafico-pittorico, tinkering, arte circense, gioco-motricità, musica e movimento – e hanno assaporato il gusto della convivialità napoletana con una gustosa pizza. Il pomeriggio è proseguito con giochi circensi e una gioiosa visita al lungomare di Portici, culminata con la calorosa accoglienza del Sindaco di Portici, Dott. Vincenzo Cuomo”. E il Sindaco ha espresso l’auspicio che tutti i bambini del mondo “siano tutelati da ogni forma di violenza e di guerra”. La Presidente dell’Associazione Tiris Francesca Doria ha commentato: “La vera emozione di questa esperienza è stata vedere bambini provenienti da contesti diversi per cultura, religione e lingua stare insieme, giocare come se si conoscessero da sempre, questa è la strada per la pace e l’integrazione…”.

L’Associazione Tiris, per sostenere i suoi progetti, produce e vende manufatti “I Colori di Tiris“, oggetti unici realizzati con tessuti africani WAX che, oltre ad essere prodotti artigianali, narrano storie e tradizioni, contribuendo attivamente a preparare un futuro migliore per il popolo Saharawi. Anche il Presidente della 6^ Municipalità, Sandro Fucito, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Napoli è gemellata da anni con il popolo Saharawi. È un motivo di speranza vedere questa ospitalità rinnovata grazie all’Associazione “Tiris”, e sapere che i bambini Saharawi hanno incontrato coetanei di una realtà vivace e creativa come la scuola Scialoja-Cortese-Rodinò. Questa scuola è una luce per Napoli Est. Laddove i grandi interessi di Stati e istituzioni spesso trascurano le cause dei popoli, è gratificante verificare che la cooperazione dal basso, con solidarietà e interscambio di esperienze, è ancora possibile.”

A suggellare questo memorabile incontro, ai piccoli ospiti è stato consegnato un attestato di partecipazione e un kit ricordo della scuola (cappellino, maglia, zainetto e borraccia). In un gesto di profonda gratitudine, i bambini Saharawi hanno ricambiato con piccoli oggetti artigianali con i colori vivaci della loro terra, a testimonianza del fatto che “dai piccoli gesti nascono grandi cose, e a piccoli passi si costruisce una pace giusta e duratura”.

La Dirigente Scolastica dott.ssa Rosa Stornaiuolo si è detta estremamente soddisfatta: “Queste iniziative sono fondamentali e di grandissimo valore. Creano un legame diretto tra le nostre comunità e realtà internazionali complesse, umanizzando il conflitto e trasformandolo in un incontro che genera autentica empatia. Sono un’opportunità unica per l’educazione e la consapevolezza delle nostre comunità, con i bambini che diventano veri ‘ambasciatori’ di una causa cruciale. Offrono sostegno concreto, rafforzano i legami internazionali e promuovono lo sviluppo della cittadinanza attiva. Sono ponti che collegano cuori e menti, trasformando la compassione in azione e aprendo la strada a collaborazioni sempre più strutturate e di ampio respiro. Siamo grati a Francesca Doria, Presidente della “Tiris” perché ha offerto alla comunità di Napoli Est un momento così prezioso di bellezza e condivisione”. E noi siamo grati a tutti i promotori e a tutti i protagonisti dell’evento, perché ci inducono a credere che ci sia ancora spazio per la speranza e per la bellezza dei sentimenti in questo nostro tempo.