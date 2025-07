Scalano la Basilica di Santa Croce a Firenze, le challenge shock che girano sul web

Nella giornata del 12 luglio due ragazzi si sono arrampicati fino alla cima della Basilica di Santa Croce, Firenze

Questo è ciò che appare in un video social, pubblicato su Instagram dalla pagina “Welcome to favelas”.

Nel video, non ben visibile in quanto ripreso da lontano, sono ritratte due persone, una sul retro delle due statue di angeli poste sulla sommità della facciata della Basilica, l’altra arrampicata fino in cima alla croce che sovrasta l’opera scultorea.

Sono in corso verifiche e accertamenti per quanto riguarda il video e, se questi dovessero dare riscontro positivo, si procederà a verificare quando e come sia accaduto.

L’Opera di Santa Croce ha così commentato l’accaduto: “Siamo di fronte a un atto grave e irresponsabile, di estrema pericolosità per chi l’ha compiuto e per la salvaguardia del patrimonio artistico. Attiveremo tutti i controlli tecnici necessari per verificare eventuali danni, riservandoci naturalmente di presentare denuncia alle autorità competenti”.

Per la giornata di lunedì 14 luglio sono previsti, da parte dell’Opera di Santa Croce, dei controlli alla facciata e all’area esterna della Basilica per verificare eventuali danni.

Si ipotizza che le due persone ritratte in video possano aver raggiunto la sommità della facciata scalando l’edificio dall’esterno.

Già in passato, esattamente a luglio 2024, un ragazzo postò su Instagram un video che lo ritraeva dentro la Cupola del Duomo di Firenze, raggiunta abusivamente tramite passaggi interni e poi mentre camminava all’esterno della Cattedrale, a decine di metri di altezza.

Questo è l’ennesimo caso di quanto siano pericolose ed estreme queste challenge che girano sul web, che si stanno diffondendo sempre di più tra i più giovani.

Tempo fa casi simili si sono verificati anche in altre città italiane, tra cui Napoli.