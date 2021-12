Somma Vesuviana, presentazione del libro “La mano sul cuore”

Giovedì alle ore 17:45 il consueto convegno culturale, stavolta, nella Sala Santa Caterina in piazza Vittorio Emanuele III con la presentazione del libro La mano sul cuore a cura del prof. Ciro Raia e del libro La Fenomenologia alle falde del Vesuvio del sociologo Pietro Perna. Obbligatorio il green pass.

La scelta quest’anno di un libro e non del consueto calendario – spiega il prof. Ciro Raia – nasce dai ricordi di coloro che, pur non essendo sommesi o che da anni si sono stabiliti in altro luogo, sono ancora legati fortemente alla nostra comunità. E’ bastato un semplice invito a scrivere una propria testimonianza su Somma Vesuviana, una storia da raccontare ed ecco che – continua Raia – ci siamo trovati con ventisei testimonianze racchiuse in questo prezioso volumetto, che abbiamo voluto intitolare: Le mani sul cuore. Un titolo pensato per sottolineare la passione e i sentimenti espressi nelle testimonianze degli amici partecipanti alla nostra iniziativa, ai quali va un non formale ringraziamento ed un amichevole abbraccio. Un percorso piacevole ed interessante, conclude Ciro Raia, con l’ amico Mario Sodano a cui va il mio personale riconoscimento per aver unito il suo progetto d’impresa con un’ autentica passione per la cultura e l’arte. Il volume viene alla luce, quindi, in compagnia di Angelo Papi, docente di Storia e Filosofia al Liceo Torricelli, che ha reso magistralmente omaggio alla memoria dell’amico Gaetano Di Maiolo; Aldo Vella, architetto e saggista, che ci ha messo a parte della sua passione per Lucrezia d’Alagno; Candido Greco, già autore di Fasti di Somma (1974) ed a lungo docente nelle scuole sommesi, che ha riportato all’attenzione la scoperta (e la difficile vita) di due delle epigrafi romane esistenti Somma; Ugo Leone, professore universitario ed ex Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, che si è immerso nella Festa delle Lucerne e nel ricordo del suo affettuoso rapporto con Giovanni Coffarelli; Maria Pace Ottieri, scrittrice ed autrice – tra gli altri libri – de Il Vesuvio Universale (2018), che ha ripreso il taccuino dei suoi appunti dal quale sono riemersi i ricordi delle sue ricerche sul campo e dei suoi conseguenti incontri al Casamale, all’Arci ed a casa di Ciccio Salierno. A seguire, Marco Molino, scrittore e giornalista del Corriere del Mezzogiorno, che ha raccontato della scoperta di Somma Vesuviana grazie ad una particolare visita guidata; Diana Pezza Borrelli, docente di educazione fisica ed impegnata figura nelle attività di volontariato, che ha ricordato i suoi numerosi incontri a Somma ed in particolare quello –drammatico – per piantare un ulivo in memoria di Gioacchino Costanzo, piccola vittima della violenza camorristica; Maria Rosaria Perna, impiegata negli uffici del Parco naturale dei Monti Aurunci, che ha ridato vita alla figura di un suo zio, Vitale, discendente di una locale famiglia di bottai; Tonio Toscano, ex bancario, che ha fatto riemergere i ricordi legati ai giorni dell’ultima guerra, al rumore dei tacchi tedeschi ed all’arrivo degli alleati; Yvonne Carbonaro, scrittrice ed animatrice culturale, che ha ripercorso i giorni di una sua collaborazione presso il III Circolo Didattico, impegnato nella messa in scena delle nozze di re Ferrandino alla Starza della Regina; Francesco De Rosa, giornalista e scrittore, che ha rivissuto gli incontri avuti con Gaetano Arfé, Giovanni Coffarelli, Angelino Di Mauro e Mafalda Auriemma; Pasquale Malva, preside e formatore scolastico, che ha tracciato la sua storia di ragazzo di provincia, fortunato e coraggioso; Michele Del Gaudio, giudice e scrittore di legalità, che ha pennellato una sua fantasmata Somma Vesuviana, quasi un’immaginifica città invisibile; Amerigo Ciervo, già docente di Storia e Filosofia al Liceo Giannone di Benevento nonché cuore e mente del gruppo iMusicalia, che ha rammentato il forte vincolo di amicizia e di collaborazione con Giovanni Coffarelli e con tutti i testimoni locali della cultura popolare; Francesco Di Lorenzo, docente di materie letterarie emigrato ad Udine, che nei pezzi di memoria ha scolpito le indimenticabili figure della signorina Mafalda, della signorina Rosetta, di Riccardo e di Armando, inimitabili personaggi di un tempo che fu; Roberta Tucci, etnomusicologa e saggista, che è ritornata a riflettere sulle musiche ed i balli al santuario della Madonna di Castello, ai suoi incontri con gli antropologi nativi; Guido D’Agostino, storico e presidente dell’Istituto Campano di Storia della Resistenza, che ha scritto del suo legame (non solo come studioso) con Somma e della sua personale somma delle occasioni; Fabio Cocifoglia, attore e regista, che ha reso un omaggio a Pietro Secondulfo ed alla sua produzione poetica, Nino Leone, medico e scrittore, che ha reso – unica ed ammirevole – la burbera e bonaria figura dell’amico Salvatore Dell’Acqua (Totore o’Carlone); Luigi Iroso, preside e storico, che ha inviato una curata sintesi del tempo in cui a Somma si soppressero i monasteri; Franco Buononato, scrittore e giornalista de Il Mattino, che ha ricordato l’attivissimo impegno culturale e politico di Raffaele Indolfi (Fefè); Maria D’Ambrosio, da anni impegnata docente di materie letterarie nella scuola S. Giovanni Bosco, che ha lanciato il suo accorato appello affinché, pur nella vivacità delle pregevoli azioni cittadine, non venga mai trascurata la partecipazione dei giovani; Felice Marciano ed Angelandrea Casale, ricercatori di storia locale e saggisti, che hanno presentato un prezioso lavoro sulla famiglia degli Orsini di Somma, una vera e rara gemma nello studio di coloro che furono i maggior nostri personaggi della nobiltà locale; Vincenzo Esposito, antropologo e professore all’Università di Salerno, che ha ripercorso le tappe della sua conoscenza (e frequentazione) con Somma Vesuviana e con i più genuini rappresentanti della tradizione; Gianni Pizza, antropologo e professore all’Università di Perugia, che ha dato anima alla (sua) memoria di Somma, ricca di amore e di nostalgia. E infine non poteva mancare Paolo Apolito, antropologo e professore presso le Università di Roma III e di Salerno, che non ha voluto far mancare il suo contributo, il suo ricordo ed il suo auspicio: ché Somma possa ritrovare nuovamente la sua forza di traino e di spinta culturale, come quella esibita negli anni Settanta ed Ottanta del secolo scorso! A seguire vi sarà la presentazione del libro del sociologo Pietro Perna dal titolo La Fenomenologia alle falde del Vesuvio con la partecipazione del Dott. Luigi De Simone, psichiatra e scrittore. Sarà presente l’autore. La storia – come abbiamo già spiegato in un articolo precedente – inizia nella metà degli anni settanta del XX secolo a Somma Vesuviana dopo una reale visione di Luce, che come un uragano, sconvolge l’esistenza di un uomo e della sua intera famiglia. L’autore cerca di interpretare, attraverso uno studio empirico e scientifico, il fenomeno tramite il successivo comportamento delle persone che iniziano a frequentare l’abitazione dell’uomo, tentando di capire se fosse vera suggestione oppure una credibile forza spirituale, sotto forma di energia, in grado di modificare i comportamenti delle persone stesse. Dopo quarant’anni da questi eventi irrazionali, l’autore, Pietro Perna, cerca delle risposte razionali e scientifiche a questi eventi sia approfondendo gli studi del filosofo tedesco Edmund Husserl (1859 – 1938),sia confrontandosi con i testi sacri della Bibbia e del Vangelo.