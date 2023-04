Somma Vesuviana, Rione Trieste si tinge d’azzurro

Anche a Rione Trieste, come sta avvenendo a Napoli e in provincia, ci si prepara al grande giorno: dopo 33 anni dall’ultimo scudetto i tifosi attendono con ansia e passione mai sopita di poter festeggiare il 2023 come l’anno del riscatto azzurro. L’entusiasmo è alle stelle e il countdown è iniziato mentre si preparano i festeggiamenti con le strade del quartiere che si andranno via via colorando dell’azzurro del cuore. Festoni, striscioni e molto altro crescono grazie all’iniziativa – per Rione Trieste – di Salvatore Rianna, Salvatore Sorrentino, Pasquale Carotenuto e Antonio Improta. Alla raccolta fondi per la festa stanno contribuendo in molti, anche numerosi tifosi avversari.

Chi volesse contribuire alla raccolta può farlo recandosi al bar pasticceria De Papel di via Costantinopoli 46.