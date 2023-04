Solo per una sera: il libro che fa dialogare Paolo Conte e Woody Allen

A maggio, per la collana “I grandi della musica” delle Edizioni Melagrana, esce il libro d’esordio del brillante giovane giornalista e critico musicale Andrea Cosimini.

Cosa hanno in comune un grande scrittore, regista e attore comico e un cantautore, pittore e polistrumentista di culto, insomma due geni assoluti del Novecento come Woody Allen e Paolo Conte, apparentemente così lontani eppure così vicini?

Da un lato, ci si imbatte nella nostalgica e proverbiale goffaggine di Woody Allen, nel tono timoroso del suo cinema quasi artigianale ma, in realtà, cesellato con raffinato professionismo. Dall’altro, nelle canzoni-quadro di Paolo Conte, impresse nella mente degli ascoltatori come immagini vivide e potenti, simili a quelle fissate in una fotografia o in una scena mozzafiato di un film.

Eppure, come Paolo Conte, ispirato dai suoi luoghi della provincia astigiana, ha reso universali storie di periferia, elaborate con cura minuziosa e raffinata attenzione ai particolari, trascinando l’ascoltatore in una dimensione nuova, in un luogo dell’anima che non pensava di poter abitare, così Woody Allen, immerso in un contesto tipicamente statunitense, ha messo al centro dell’attenzione culture fino agli anni Sessanta marginali, in primo luogo la sua, quella ebraica. Allen e Conte, quindi, hanno fatto della consapevolezza delle proprie radici uno degli elementi fondativi delle loro creazioni, corroborate dall’irresistibile sarcasmo dell’uno e dalle sognanti influenze jazzistiche dell’altro.

La ricerca delle affinità elettive, di goethiana memoria, è alla base di questa interessante prima prova letteraria del bravo e promettente Andrea Cosimini che, con giovanile entusiasmo, tende a far dialogare due universi solo apparentemente paralleli, creando spunti di matematiche intersezioni, con competenza e rispetto, che finiscono col toccare svariati e avvincenti temi.

“Solo per una sera: un duetto inedito sul palcoscenico del Novecento”. Eccolo l’affascinante ed evocativo titolo di questo riflessivo lavoro di ricerca e di dialogo.

Il jazz, il Novecento, la Francia, la solitudine, l’ironia, l’incomunicabilità, il cinema, la letteratura, l’anti-eroe, la fuga sono i tanti temi toccati, stimolando riflessioni ma anche curiosità da soddisfare. Tante le interviste a coloro che apprezzano e conoscono bene entrambi: Mimmo Cavallo, Andrea Colombini, Olivier Gluzman, Giorgio Verdelli. A completare il quadro (a proposito la copertina del libro è stata disegnata dallo stesso eclettico autore) recensioni, poster e memorabilia.

Un libro per appassionati ma anche per il grande pubblico di ogni età che, in chiave divulgativa e anti-snob, più che celebrare due miti viventi, ha la sana pretesa di avvicinare tutti alle loro importanti opere e, con esse, alla loro visione dell’uomo e delle cose. Buona lettura, anzi buona visione e buon concerto.