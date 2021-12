Somma Vesuviana, PD:”Politiche sociali , gestione fallimentare e improvvisata”

Riceviamo e pubblichiamo dal PD di Somma Vesuviana

Il Partito Democratico di Somma Vesuviana ha, qualche mese fa, denunciato l’inadempienza del Comune di Somma Vesuviana per non aver presentato il piano di zona. Tale gravissima inadempienza ha paralizzato l’intero indotto delle Politiche Sociali e ha determinato anche la chiusura del Centro Disabili.

Il disappunto espresso da un nostro compagno di partito, Gino Carrella, in merito a tale situazione sui social, è stato oggetto di un attacco violento e fuori luogo da parte dell’attuale vicesindaco.

Esprimiamo totale solidarietà al nostro compagno, persona onesta e perbene, impegnato in politica e per il quale la disabilità non e mai stato uno scudo, che opera con sensibiltà e competenza impegnandosi civilmente e nel proprio lavoro. Quest’ultimo, però, è solo l’ennesimo episodio, di mancanza di attenzione nei confronti del mondo della disabilità. I disabili a Somma Vesuviana vengono continuamente mortificati attraverso gesti o mancanza di azioni di tutela da parte di chi amministra. Basti pensare all’impossibiltà, da parte di un disabile, di poter parcheggiare perchè sistematicamente i posti dedicati sono occupati selvaggiamente. Nessun controllo, nessun provvedimento,mancanza di semplici gesti o azioni, una gestione di paraventosolo fatta d’immagine. assenza totale di visione, di piani e programmi che vadano a incidere in modo pratico, adeguato e sostanziale.

Il tema è complesso e l’operazione è come sempre culturale.

Riteniamo che il commento del vicesindaco sia figlio di questa cultura e ci chiediamo:

Con quale sensibilità e visione del futuro sono state amministrate le politiche sociali? Quale investimento culturale in un settore che è il motore della società?

Come sono stati analizzati e gestiti in questi anni i bisogni delle nostre Comunità in assenza di una necessaria programmazione?

L’evidente fallimento di una improvvisata gestione Amministrativa, che non ha avuto a cuore il benessere e la salute delle nostra città, è forse il motivo di un attacco quanto mai violento e inappropriato?

Il Segretario Cittadino

Filomena Tiziano