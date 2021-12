Somma. Chiusura centro disabili, il vicesindaco: “Ho sbagliato nei toni, ma stiamo lavorando al nuovo bando”

SOMMA VESUVIANA – Un doveroso chiarimento che sa di retromarcia dopo le polemiche di queste ore. Il vicesindaco di Somma Vesuviana Sergio D’Avino è intervenuto così dopo la bagarre creatasi sui social: “Sono molto amareggiato nel leggere critiche, anche pesanti, nei miei confronti. Il centro disabili è stato, e lo sarà ancora, un importante punto di riferimento per tante famiglie. Personalmente ho profuso tante energie e impegno così come tutti gli operatori che hanno lavorato nel centro.”

“Il progetto era in scadenza e ci stiamo già attivando per un nuovo bando. Chi mi conosce bene, sa che non mi piace polemizzare sui social ma mi ha colpito molto l’espressione “vergogna” dell’amico Carrella, che conosce bene la situazione e i tempi dell’erogazione dei fondi.”

“Rispetto al suo commento, mi sono lasciato sopraffare dalla collera e dalla rabbia e così ho sbagliato. Chiedo scusa a Carella. Intanto, non posso non prendere atto con dispiacere del fatto che la politica locale stia strumentalizzando e cavalcando l’onda della polemica su una questione delicata come la disabilità.” conclude D’Avino.