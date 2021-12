Ventenne colpito da proiettile, giallo sulla rapina

SANT’ANTIMO – La scorsa notte i carabinieri della Compagnia Vomero di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale ‘Cto’ per persona ferita da arma da fuoco.

Poco prima si era presentato un 20enne di Scampia che veniva medicato per una ferita da arma da fuoco al ginocchio destro.

Il giovane, che non è in pericolo di vita, ha riferito di essere stato vittima da parte di ignoti di un tentativo di rapina in una non meglio specificata località di Sant’Antimo. Indagini in corso da parte dei carabinieri.