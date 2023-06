Somma Vesuviana, Pd- Per Somma- Onda Bianca: “il sindaco riferisca alla città sulla crisi”

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa da Pd- Per Somma e Onda Bianca

Ad un anno esatto dalle ultime elezioni, l’amministrazione Di Sarno sta vivendo una fase

di stallo deleteria e mortificante per la Città.

Le lotte intestine alla maggioranza hanno dimostrato che la scelta di contrapporsi ad una

compagine eterogenea che ha avuto come unico collante la vittoria ad ogni costo si è

dimostrata una scelta coerente.

Somma Vesuviana non può permettersi, in una fase storica come questa, di perdere i fondi

del PNRR, di far saltare il PUC e penalizzare ulteriormente i cittadini.

In questi giorni si sono moltiplicati appelli di varie forze politiche alla responsabilità ma

senza spiegare i reali motivi della crisi.

Come forze di opposizione Partito Democratico, Per Somma ed Onda Bianca chiediamo

CHIAREZZA

al Sindaco dott. Di Sarno Salvatore affinchè riferisca alla Città sulle reali motivazioni

della crisi che ha portato all’azzeramento della Giunta.

I cittadini hanno diritto di sapere.

Somma è e resta la nostra priorità