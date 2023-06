La strada degli ombrelli colorati diventa virale: premio per chi la promuove sui social

Casoria. Casoria vara la Strada dell’Arte con l’installazione degli ombrelli colorati accanto al murale di San Ludovico. La realizzazione della via più colorata della Città è stata salutata positivamente dai Casoriani e non solo. Tante persone tra sabato e domenica si sono recate per un selfie nella strada che omaggia le atmosfere della più celebre Pink Street di Lisbona o del centro storico di Catania.

Alla luce del grande riscontro e del consenso ricevuto in questi giorni dopo l’installazione degli ombrelli colorati in via Nuova Padre Ludovico, . L’amministrazione comunale ha lanciato il contest fotografico “Casoria Street Art” per veicolare un’immagine positiva della Città facendo conoscere i luoghi del cuore di Casoria al popolo del web.

Ogni cittadino potrà pubblicare un contenuto multimediale (foto o video) ed originale che abbia come tema la strada degli ombrelli di Casoria, con l’hashtag #casoriastreetart, sui propri profili. Quella che avrà ottenuto più like riceverà una targa celebrativa dal sindaco Raffaele Bene e dall’assessore alla Cultura Vincenzo Russo.

Il concorso comincerà il 28 giugno e terminerà il 31 agosto. A settembre, oltre alla foto che avrà ottenuto più like, sarà premiata anche quella ritenuta artisticamente più valida da una giuria di esperti. Le migliori saranno esposte o pubblicate in successive iniziative organizzate dal Settore Cultura e Turismo per valorizzare eventi e storia della città di Casoria.

“La Città migliora se riusciamo a far conoscere le nostre iniziative anche all’esterno creando un filo conduttore di visitatori e quindi possibile indotto. I Cittadini avranno un ruolo di protagonisti nel veicolare un’immagine positiva della nostra Casoria: una sorta di promoter turistici 2.0, ma dei loro luoghi del cuore” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.

“L’entusiasmo trasversale per l’installazione degli ombrelli ci ha convinti a ideare questa nuova iniziativa. Dai bambini per il selfie agli anziani per il refrigerio, il plauso alla Strada dell’Arte è stato unanime e segue l’iniziativa del murale dedicato a San Ludovico, inaugurato solo pochi giorni prima” ha concluso l’assessore alla Cultura Vincenzo Russo.