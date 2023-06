Folle challenge tra adolescenti: “Mangia patatina più piccante al mondo”. Boom di ricoverati

La Hot chip challenge è una nuova sfida molto pericolosa spopolata sul mondo di tiktok e di tutti i social, inizialmente solo tra i giovani, per poi estendersi anche a persone adulte.

La sfida consiste nel provare a mangiare la patatina più piccante al mondo senza avere reazioni. Purtroppo però la challenge si è rivelata essere molto pericolosa dopo che alcuni ragazzini sono stati portati con urgenza in ospedale negli ultimi giorni.

Su Amazon costa ben 15 euro e viene venduta in un singolo pacchettino a forma dal quale esce una sola patatina e dei guanti in lattice perché toccarla con le mani è assolutamente vietato a causa di possibili intenzioni al solo contatto. La nuova geniale invenzione importata direttamente dall’America, viene appositamente creata in questo modo perché mangiarne più di una potrebbe nuocere gravemente alla salute vista la percentuale di piccante contenuta. Il nome del peperoncino utilizzato per la patatina più piccante al mondo è la Carolina Reaper: si tratta del piccante più forte al mondo con 1.569.300 Scoville, ovvero l’unità di misura della piccantezza.

Non sono i giovani, però, la challenge è spopolata anche tra gli adulti. Molti personaggi famosi, come ad esempio Fedez, hanno affrontato la sfida non senza difficoltà per poi condividere il video della reazione sui social contagiando centinaia di persone.

Ora però a spaventare tantissime persone, soprattutto i genitori dei giovanissimi, è proprio questa challenge che gira sui social, la quale serve a dimostrare di essere coraggiosi e sopra di essere in grado di “sopportare” l’alta dose di piccante contenuta nella patatina. Anche molti medici si stanno esponendo nelle ultime ore dopo che diversi ragazzini sono stati portati in ospedale proprio per gli effetti collaterali del piccante.