Somma Vesuviana, il consigliere Nocerino: “Voto nell’interesse della città”

Raccogliamo la versione del consigliere Peppe Nocerino del gruppo Siamo Sommesi, dopo le polemiche seguite al suo voto di ieri sera in Consiglio Comunale. Senza la sua presenza, infatti, non ci sarebbe stato il numero legale. A favore delle variazioni di bilancio, con Nocerino, ha votato anche il consigliere Umberto Parisi.

“Ieri sera- dice Nocerino- in consiglio comunale sono state votate due variazioni di bilancio. Ciò significa consentire che vengano portati, nel bilancio del Comune di Somma Vesuviana, soldi elargiti dal governo centrale per tutti i comuni italiani, incluso il nostro. Ricordo a tutti che il bilancio di previsione 2021 – 2023 è stato fatto dal gruppo di Siamo Sommesi, è stato presentato dal nostro gruppo con l’ex assessore Irollo e quel bilancio, compreso il piano triennale delle opere pubbliche, malgrado una serie di errori grossolani che sono stati fatti in giunta, è ancora il bilancio su cui praticamente il consiglio comunale, la giunta, la città, riesce a pagare le spese e quindi siamo ancora noi il gruppo dei responsabili che praticamente vanno in consiglio comunale nell’interesse della città”. Nocerino prosegue: “La polemica che si sta facendo sulla mia presenza o la mia non presenza in consiglio comunale per mantenere il numero legale è veramente molto sterile, una polemica che non appartiene alla nostra cultura di amministrare la città. La presenza ha consentito ieri sera la regolare esecuzione in prima convocazione, cosa che comunque sarebbe stata fatta in seconda ma noi non riteniamo che bisognasse aspettare nemmeno un giorno o due per far sì che questi soldi venissero accertati, che venissero incamerati nel bilancio del comune per elargirli ai cittadini. Il sottoscritto, già nel mese di giugno in consiglio comunale, aveva portato questa proposta, abbiamo affisso manifesti abbiamo fatto una battaglia, cosa detta anche ieri sera al sindaco. Dopo cinque mesi di ritardo non si poteva aspettare nemmeno un giorno, ebbene ieri sera i miei interventi sono stati molto critici e ho sottolineato che Somma Vesuviana è con cinque mesi ritardo rispetto a quello che è stato fatto ieri sera. Abbiamo sempre detto che siamo un gruppo di consiglieri comunali responsabili e ieri sera abbiamo dimostrato il nostro senso di responsabilità che si concretizza anche nel votare variazioni per incamerare soldi che il governo centrale ha dato ai cittadini. Ho fatto monito al sindaco e a chi lo accompagna, di non farsi nessuna foto e di non fare nessuno slogan sulla Tari. Voglio quindi dire chi fa video e a chi dice che il consigliere Nocerino è rimasto in consiglio comunale per il numero legale, che il consigliere comunale Nocerino è rimasto in consiglio comunale perché ha raggiunto nell’interesse la città un obiettivo e cioè quello di accelerare l’ingresso nel bilancio del Comune di soldi che servono a tutti cittadini bisognosi di Somma Vesuviana, non c’è un’altra interpretazione oltre questa”.