Ex Stazione Circum di Marigliano, sopralluogo della Forestale

MARIGLIANO – Il colonnello Nicola Clemente, comandante del gruppo carabinieri forestali di Napoli ha fatto visita, quest’oggi, al cantiere dell’ex stazione della Circumvesuviana di Marigliano dove dovrà sorgere la stazione dei carabinieri forestali della città.

“Gli interventi da realizzare – ha detto il sindaco Peppe Jossa all’ufficiale dell’Arma durante il sopralluogo – hanno imposto la necessità di una variante al progetto. I lavori secondo il cronoprogramma aggiornato dovrebbero concludersi in primavera”.

“Realizzeremo – ha sottolineato ancora il primo cittadino – un importante presidio di legalità nel cuore della città ed in più salvaguarderemo l’opera di Walter Molli, in ricordo di un nostro giovane artista e dell’impegno profuso per dare un’identità alla stazione dopo la sua dismissione”.