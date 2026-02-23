Somma Vesuviana, Maurizio Bifulco è il nuovo commissario cittadino del CDU

Riceviamo e pubblichiamo

“Al servizio di Somma Vesuviana.

Cari amici, iscritti e concittadini di Somma Vesuviana,

lo scorso giovedì 19, il giorno successivo all’inizio di periodo denso di significato per la nostra comunità, ho ricevuto ufficialmente l’incarico di Commissario Cittadino del CDU (Cristiani Democratici Uniti) per la nostra sezione.

Non potevo immaginare un momento più evocativo per assumere una responsabilità che non considero una “carica”, ma un servizio autentico rivolto alla nostra comunità. Desidero innanzitutto ringraziare di cuore il nostro Segretario Regionale, il Prof. Raimondo Pasquino, per la fiducia che ha voluto riporre nella mia persona.

Al tempo stesso, voglio rivolgere un sincero e autentico ringraziamento all’amico, Avvocato Giuseppe Aliperta, segretario uscente, nonché a tutti i componenti del direttivo uscente, cui rinnovo il personale apprezzamento per il percorso fatto finora alla guida della sezione. Oggi non tracciamo una linea di rottura, ma costruiamo un ponte per traghettare il nostro movimento verso una stagione di partecipazione e di rappresentanza sul territorio.

Somma Vesuviana ha bisogno di una politica che parli al cuore e alle necessità quotidiane delle persone, e che si ispiri ad una visione di futuro. Il nostro compito, nel solco della grande tradizione democratico-cristiana, è quello di dare voce a chi si riconosce in principi per noi non negoziabili: la libertà, la solidarietà, la sussidiarietà e, sopra ogni altra cosa, l’assoluta centralità della persona umana.

Il mio mandato come Commissario ha un obiettivo chiaro: unire, dialogare e costruire! Non ci chiuderemo in noi stessi, ma dialogheremo con tutte le forze politiche, sociali e civiche che condividono il bisogno di autentico rinnovamento nell’amministrazione della res pubblica.

Vi chiedo di non lasciarmi solo in questo percorso, perché la vera politica non è l’opera di un singolo, ma il respiro di una comunità che cammina unita. Le porte della nostra sezione sono aperte. Le nostre menti sono pronte all’ascolto. Le nostre mani sono pronte a lavorare per Somma Vesuviana.

Grazie a tutti e buon cammino a noi”.

Maurizio Bifulco

Nato a Napoli nel 1971, consegue, col massimo dei voti, la Laurea in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari, discutendo una tesi sperimentale in Organizzazione Aziendale, su “L’apprendimento organizzativo nelle imprese che adottano sistemi di TQM”. Sostenitore della necessità di un approccio sistemico nella gestione dei problemi complessi, da circa 20 anni si occupa di consulenza Strategica e Direzionale alle Imprese, settore in cui ha maturato importanti esperienze professionali nei diversi ambiti gestionali: dalla pianificazione strategica, alla finanza ordinaria e straordinaria, al business development e allo sviluppo organizzativo.

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, dal 2011 al 2024 è stato Professore a Contratto di Economia Aziendale alla facoltà di Economia e Management dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Da settembre 2025 insegna Programmazione e Controllo nel Corso di Laurea in Economia Aziendale e Green Economy presso l’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa (UniSOB). Completano il suo profilo alcune importanti esperienze come Chief Executive di imprese manifatturiere, distributive e dei servizi alle imprese, nonché la partecipazione a diversi organi di governo di imprese, profit e non profit, operanti in diversi settori. Nel 2015 ha partecipato, con altri professionisti, alla fondazione di HSL Advisors srl stp, di cui, oggi, è il Presidente del CdA.