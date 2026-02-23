lunedì, Febbraio 23, 2026
14 C
Napoli
Cronaca
tempo di lettura:1 min
Giovane operaio muore a 24 anni travolto da un camion durante il lavoro

Redazione1
di Redazione1

Un ragazzo di appena 24 anni, residente a Sarno, ha perso la vita questa mattina in seguito a un grave incidente avvenuto durante l’orario di lavoro. La tragedia si è consumata all’interno di una ditta operante nel settore dei trasporti e della logistica, situata in via Fiano, a Nocera Inferiore.

In base alle prime informazioni raccolte, il giovane si trovava nell’area esterna dello stabilimento, nel piazzale adibito alle manovre dei mezzi pesanti, quando sarebbe stato travolto da un camion appartenente alla stessa azienda. Il mezzo, stando a una prima ricostruzione, stava effettuando una manovra in retromarcia al momento dell’impatto.

L’urto si è rivelato purtroppo devastante. Le condizioni del 24enne sono apparse immediatamente gravissime e, nonostante l’allarme lanciato tempestivamente, per lui non c’è stato nulla da fare. I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese. I militari hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. L’obiettivo è chiarire l’esatta dinamica dei fatti, verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e accertare eventuali responsabilità.

L’area è stata transennata per consentire i rilievi e le attività investigative di rito. La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità di origine del giovane, lasciando sgomenti familiari, amici e conoscenti, colpiti da una tragedia improvvisa che riporta ancora una volta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

