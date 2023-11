Somma Vesuviana, la ricercatrice oncologa Federica Sodano ad Elisir su Rai 3

Nella settimana dedicata alla ricerca sul cancro (AIRC), ad Elisir su Rai 3, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, sarà ospite la Dott.ssa Federica Sodano, ricercatrice chimica dell’ Università Federico II di Napoli.

L’appuntamento è in occasione della puntata prevista per il 10 novembre alle ore 10:40. Federica Sodano nasce nel 1989 a Massa di Somma da Mario Sodano, noto imprenditore di Somma Vesuviana, e dall’ insegnante Pina Cimmino. Dopo gli studi in città, consegue con lode la laurea nel 2014 in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche alla Federico II. Nel 2019 ottiene il Dottorato di Scienze Farmaceutiche e Biomolecolari all’ Università degli Studi di Torino. Nel 2018 è già impegnata nel Programma Erasmus al Dipartimento di Farmacia all’ Università di Groningen in Olanda. Da allora un’ ascesa incredibile che l’ha portata a collaborare con diverse università nazionali ed internazionali, fino a quando il bando Southern Italy Scholars di Airc, che ha come obiettivo quello di creare una rete di ricerca al Sud, è stata la sua occasione. Federica, infatti, quel bando lo ha vinto con quel forte desiderio e quel grande sogno di poter tornare dal Nord e portare con lei tutto quello che aveva imparato. La ciliegina sulla torta è stata, inoltre, la presenza – premio alla cerimonia di celebrazione de I Giorni ella Ricerca, che ha avuto luogo al Palazzo del Quirinale lunedì 30 ottobre 2023, alla presenza del Presidente Mattarella.

Federica è responsabile scientifico della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. La sua attenzione scientifica ha preso di mira l’arginasi 2, indiziato numero uno nello sviluppo di resistenza all’ immunoterapia nel tumore gastrico. Ciò significa che le terapie che sfruttano il sistema immunitario non funzionano in determinati pazienti per causa, fra tanti motivi, di una enorme presenza di arginasi 2.