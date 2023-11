Fumarole a Marigliano, svelata la causa: la scoperta nel cavo ad alta tensione

MARIGLIANO – In riferimento alle indagini sulle fumarole di via San Marcellino con via Caliendo sono continuate le indagini del comando di polizia locale di Marigliano in strettissima sinergia con ufficio lavori pubblici diretto dall’ ingegnere Terracciano .

In una copiosa relazione pervenuta al Comando si evidenzia in modo netto e chiaro la responsabilità di quanto accaduto nei confronti della società Enel distribuzione per la presenza di un corrugato in cui era inserito un cavo di alta tensione .

Il comandante della polizia locale di Marigliano dichiara :” abbiamo svolto una certosina attività di indagine insieme all ufficio lavori pubblici che ha portato ad enucleare le responsabilità questa volta e a provvedere alla eliminazione del pericolo.

Stigmatizziamo i personalismi di alcuni intervenuti dettati dalla voglia di apparire senza nulla comprendere di come sia importante svolgere indagini su lavori mal eseguiti.

Saremo ferrei contro chiunque sbagli anche se delle istituzioni”