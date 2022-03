Somma, la coop restituisce i soldi, Rianna: “Ristabilito un principio fondante e rigettata la superficialità”

Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere Salvatore Rianna

Denaro incassato impropriamente da una cooperativa sociale è stato restituito al Comune. Il consigliere Salvatore Rianna: “Grazie ad una battaglia che ho testardamente portato avanti in difesa della legalità, sono stati restituiti al Comune di Somma Vesuviana 6.387,40 euro, era un pagamento non dovuto e riguardante un lasso di tempo in cui quella cooperativa vantava una proroga non valida, maldestra e avallata soltanto da uno scambio di corrispondenza”.

La somma che la cooperativa sociale ha dovuto restituire al Comune di Somma Vesuviana riguarda un lasso di tempo preciso ma il consigliere Rianna aveva già chiesto e ottenuto l’annullamento di un’altra determina di liquidazione riguardante la stessa cooperativa per una somma ancora più cospicua. “Finalmente, dopo accessi agli atti, diffide e interrogazioni, a Somma Vesuviana si è ristabilito un principio fondante della Pubblica Amministrazione e rigettata la superficialità con la quale si è agito in questo caso e in altri – dice il consigliere Rianna – infatti alla cooperativa in questione era stato prorogato il servizio in maniera impropria, con uno scambio di e – mail tra il responsabile di posizione organizzativa pro tempore e il rappresentante legale della coop, una scelta in spregio di ogni normativa francamente non tollerabile”.