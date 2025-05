Somma Vesuviana, il registro per le feste : l’amministrazione non perda l’occasione!

La legge regionale è la n. 7/2021 e si ispira ad una intuizione del compianto Luigi Veronelli (1926-2004) che aveva suggerito ai Comuni d’Italia le Denominazioni Comunali d’Origine. (De.co.).

Si aiutavano così le produzioni agricole, e non solo, in difficoltà, dando ad esse dignità con piccoli marchi e riconoscimenti di livello comunale ed appositi registri. E Veronelli, giornalista, è stato il precursore nella valorizzazione dei prodotti agricoli italiani. Il regolamento di applicazione è il numero 11 del 12/10/2022. Se ne è parlato recentemente in un convegno tenuto ad Avella per promuovere e valorizzare le produzioni locali.

La Regione Campania dunque ha fatto sua l’idea che in tanti comuni, soprattutto del nord, hanno in passato adottato per valorizzare le proprie piccole eccellenze alimentari. Ovviamente non ha niente a che fare con i rigidi disciplinari delle DOC/IGP/DOP ecc, di riconoscimento comunitario, destinati a produzioni più ricche sul piano commerciale.

Per la verità il suggerimento del Veronelli non era rivolto solo ai prodotti identitari minori, ma anche alle tradizioni dei territori, quindi usanze, feste, ricorrenze, sistemi di lavorazione, che avessero l’esigenza della salvaguardia. E bene ha fatto la Regione a proporre quel regolamento quasi integralmente, istituendone, però, il Registro Regionale (delle DE.CO).

Ci permettiamo suggerire all’Amministrazione Comunale, se non l’avesse già fatto, di non perdere l’occasione di agire. Ci sono almeno due soggetti da candidare senza indugio: la festa delle Lucerne e il Palio di Somma. Non per proteggerle da possibili copie (del resto già in essere per il Palio), ma per accedere ai benefici contributivi che la legge prevede.

E per onore di cronaca aggiungiamo (ma solo per gratificare i nostri preziosi lettori…) che il Comune di Somma, pare nel lontano 2005, si fosse già adoprato per istituire tale Registro Comunale delle De.Co. Purtroppo, come sempre qui succede, pochissimi o (peggio) nessuno, ci credettero e tutto fallì miseramente. Ma erano solo venti anni fa.