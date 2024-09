Somma Vesuviana, il PSI: ” Pronti a tutte le iniziative per l’istituzione di un nuovo tavolo di centrosinistra”

Riceviamo dalla segreteria del PSI e pubblichiamo

“Il PSI ha sempre avuto ragione rispetto a questa amministrazione !

La sezione locale del PSI da tempo ha preso nette distanze da questa amministrazione e dal suo sindaco.

Ancora più nette oggi, per lo scenario tragico a cui dobbiamo assistere e nello specifico ci rifermiamo agli ultimi consigli comunali .

Mai si era assistito alla degenerazione e al totale fallimento di una classe politica inetta e impreparata.

Ci ritroviamo incapaci dinanzi e ad uno spettacolo indegno, consumato ai danni dei cittadini e mortificante senza ritegno una nobile città come la nostra .

La strana maggioranza che regge il sindaco è sempre più debole ed eterogenea. Non si sa quali anime vagano da destra centro e sinistra , pronti solo a spartirsi posizioni e poltrone.

Il mancato accordicchio della posizione del presidente del Consiglio , e delle posizioni amministrative hanno letteralmente paralizzato ( se ce ne fossero state ) tutte le programmazioni amministrative , nulla che possa andare incontro ai fabbisogni di un paese mortificato dinanzi a tanta inettitudine!

Sono stati persi soldi del PNRR, e di conseguenza cantieri scolastici bloccati!

Sono scomparsi improvvisamente autovelox dopo che il locale comando dei vigili urbani ha elevato 20.000 contravvenzioni.

Presentazioni di atti falsi ( a detta di alcunini consiglieri) illecito gravissimo!!

Le fasce più deboli della nostra società, completamente dimenticate !

Siamo stati noi ad occuparci della chiusura del Centro diurno disabili, richiamando l’ attenzione di tutti, ma nessuno dei responsabili delle politiche sociali ha mosso un dito.

Il centro diurno disabili ad oggi è ancora chiuso ed è il fallimento di una comunità intera

Noi Socialisti insieme alla popolazione Sommese ( ad oggi siamo una delle poche forze politiche attive sul territorio) siamo stanchi !!

Chiediamo a gran voce che il Sindaco unitamente ai suoi accoliti incapaci, servi del potere per fini personali, liberino la casa comunale e ridiano la parola al popolo!!

I socialisti stanno lavorando e lavoreranno per un alternativa valida che restituisca dignità al nostro paese !

Apertamente dichiariamo che siamo pronti e ci uniamo a tutte le iniziative intraprese per l’ istituzione di un nuovo tavolo di centrosinistra che individui una coalizione omogenea che sia in grado di dare una valida alternativa a tutto quello che fin ora ha distrutto il nostro paese .

Siamo sicuri che con l’ impegno fin ora inarrestabile riusciremo a ridare DIGNITA’ ad un paese e un popolo”.

La locale sezione del PSI di Somma Vesuviana

A nome del segretario

Maria Pangiroli